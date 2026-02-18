Comunicaciones sale otra vez al mercado: Fantasma Figueroa ya definió a su próximo fichaje para salvarse del descenso

Comunicaciones se encuentra, de momento, fuera de los puestos de descenso en la tabla acumulada por apenas un punto. Pero todavía queda un largo trecho por delante en el Torneo Clausura 2026 y el margen de error sigue siendo mínimo para el equipo de Marco Antonio Figueroa.

La salvación es el objetivo máximo del grupo en estos momentos. Por eso puertas adentro se lamentó lo sucedido con quien supo ser una de sus piezas clave, José Corena, quien no ha logrado recuperarse de la fractura de peroné que sufrió en octubre pese a que algunos reportes indicaban que su regreso a las canchas estaba cerca.

Según el periodista Byron Oliva, el mediocampista colombiano de 33 años y la institución establecieron de mutuo acuerdo su baja por este semestre: “No sé qué vaya a pasar con él la próxima temporada, pero hoy ya no será parte del plantel”, explicó.

El fichaje extranjero al que apunta Comunicaciones

Esta situación hizo que se liberara un cupo de extranjero y, por pedido del “Fantasma” Figueroa, los Cremas lo harán valer. La decisión está tomada: no buscarán a un reemplazante para José Corena en la medular, sino a un “9” para palear la falta de gol que reclamó el técnico chileno en conferencia de prensa días atrás.

“Hay tres carpetas; yo creo que entre miércoles y jueves podríamos tener el nombre del nuevo jugador de Comunicaciones”, detalló Oliva, quien reveló además que el ariete mexicano Gael Sandoval seguirá en la institución a pesar del supuesto acto de indisciplina que cometió.

Una vez se concrete el fichaje, quedarían llenas las siete plazas de extranjeros. Bajo ese rótulo forman parte del primer equipo Karel Espino, Dairon Reyes, Janpol Morales, William Omar Duarte y Ernesto Monreal, cuya recuperación avanzó bien y se cree que podría estar disponible para el partido contra Mictlán de este viernes.

