Darwin Lom tiene su primer revés desde que fichó con The Strongest de Bolivia

The Strongest dejó escapar una oportunidad importante en la Primera División de Bolivia, luego de empatar 0-0 en su visita a Real Tomayapo por la tercera jornada del campeonato. El conjunto atigrado no logró aprovechar los tropiezos de sus rivales directos, perdiendo así la posibilidad de adueñarse del liderato.

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El resultado generó cuestionamientos, no solo por la falta de eficacia ofensiva, sino también por las decisiones del técnico Sixto Vizuete, quien optó por una alineación con varias modificaciones. Entre ellas, destacó la ausencia en el once titular del guatemalteco Darwin Gregorio Lom, quien venía de firmar un doblete en la jornada anterior.

Lom ingresó, pero no bastó para romper el cero

El delantero de la Selección de Guatemala inició el compromiso desde el banquillo, una decisión que sorprendió tomando en cuenta su gran momento. Fue hasta la segunda mitad cuando ingresó al terreno de juego, intentando darle mayor peso ofensivo a su equipo en busca del gol que nunca llegó.

A pesar de su entrada, el equipo no logró vulnerar la defensa rival. Lom mostró intención y movilidad en ataque, pero el orden defensivo de Real Tomayapo y la falta de claridad en el último tercio evitaron que el marcador se moviera.

Con este empate, The Strongest se ubica en la tercera posición con siete puntos, quedando a la expectativa de lo que hagan sus competidores en la lucha por la cima del torneo. El resultado deja sensaciones encontradas, especialmente por tratarse de un partido donde había condiciones para sumar de a tres.

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El equipo atigrado tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse el próximo domingo 26 de abril, cuando visite a Real Oruro por la cuarta jornada. Será un duelo clave para retomar la senda de la victoria y mantenerse en la pelea por los primeros puestos, con la expectativa de que Darwin Lom vuelva a tener un rol protagónico desde el arranque.

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