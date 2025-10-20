La temporada 2025-2026 que está transitando Comunicaciones es una de las peores de su historia. El equipo crema ocupa la penúltima posición en el Apertura 2025 y está muy complicado con el descenso que se decretará cuando finalice el Clausura 2026.

Luego de 15 jornadas, el Albo suma tan solo 13 puntos tras tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Guastatoya, último en la tabla, tiene 12 puntos. Si la temporada terminara en este preciso momento, ambos estarían descendiendo a Primera División de Ascenso.

A este desconocido Comunicaciones, que sigue sin ganar desde que Iván Franco Sopegno asumió en lugar de Roberto Hernández, se le podría sumar una dura sanción que podría marcar el descenso por primera vez en su historia.

La dura sanción que podría sufrir Comunicaciones y complicarlo aún más en el descenso

Según informó el Tiki Taka, el equipo crema está lejos de cumplir la regla de minutos que deben disputar, como mínimo, los futbolistas de hasta 20 años. A falta de siete jornadas, tiene que sumar cerca de 90 minutos por partido con jugadores de esta edad.

Este domingo, en el clásico contra Municipal, no sumó ningún minuto y ni siquiera convocó a un futbolista Sub-20. Por eso, Comunicaciones está muy complicado teniendo en cuenta que no utiliza a jugadores de esta edad y porque puede ser sancionado. El mínimo a cumplir es de 1000 minutos. Con siete partidos por jugarse, los Cremas suman 600.

De no cumplir con esta regla de la Liga Nacional, Comunicaciones será sancionado con una multa económica y con una quita de puntos, algo que podría complicarlo aún más en la tabla de posiciones. Cabe recordar que el Albo nunca descendió en su historia, algo de lo que hoy está muy cerca.

