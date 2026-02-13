Municipal ya tiene al refuerzo que tanto necesita para el Torneo Clausura 2026

Municipal afina los últimos detalles para el duelo de este sábado frente al Deportivo Achuapa, un compromiso en el que los Rojos buscarán su cuarto triunfo consecutivo y consolidar su buen momento en el torneo. El ambiente en el campamento escarlata es de optimismo, pero también de concentración, conscientes de que cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por el liderato.

Una de las mejores noticias para el técnico Mario Acevedo es que la directiva logró la inscripción del paraguayo Erik López, quien ya recibió su pase internacional y está habilitado para debutar ante los achuapanecos. El atacante trabajó en la parte física durante los últimos días y ahora queda a disposición del cuerpo técnico.

López se desempeña como extremo o media punta, una posición que puede aportar desequilibrio y creatividad en el último tercio del campo. Su llegada amplía el abanico de opciones ofensivas y genera expectativa entre la afición roja, que espera verlo marcar diferencia desde sus primeros minutos.

Mientras tanto, el ecuatoriano Alejandro Cabeza continúa su proceso de puesta a punto bajo la supervisión del preparador físico. Una vez complete su inscripción y alcance el nivel competitivo requerido, podrá ser considerado por el cuerpo técnico, sumando otra alternativa en ataque.

En la tabla de posiciones, Municipal marcha en la segunda casilla con 10 puntos, demostrando regularidad en las primeras jornadas. El equipo ha encontrado equilibrio entre defensa y ataque, una combinación que ilusiona a su hinchada de cara a lo que viene.

Los Rojos están a tres unidades del líder Cobán Imperial, por lo que el duelo ante Achuapa representa una oportunidad inmejorable para meter presión en la cima. Con refuerzos listos y la motivación en alto, Municipal apunta a mantener la racha y seguir firme en su objetivo de protagonismo.