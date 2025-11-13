Luis Fernando Tena sorprendió a los aficionados chapines con su decisión de dejar a Nathaniel Méndez-Laing fuera de la Selección de Guatemala. El DT mexicano no lo convocó para la última doble de Eliminatorias camino al Mundial 2026 y repitió lo hecho en el mes de octubre.

Esta postura de Tena golpeó tanto a Méndez-Laing que el futbolista que milita en Inglaterra renunciaría a la Azul y Blanco. La baja del extremo derecho significaría un duro revés para la afición, que guarda recuerdos gratos del Toro.

A pesar de esta noticia que sacudió a Nathaniel, el nacido en Birmingham decidió hablarle a Guatemala a horas de uno de los partidos más importantes de su historia, como lo es el de este jueves frente a la Selección de Panamá para buscar el pase al Mundial 2026.

“¡Para todos mis chapines, les deseo lo mejor esta noche! Si Dios quiere, consiguen los 3 puntos que se merecen“, escribió Méndez-Laing en su cuenta de Instagram en la previa del partido que tendrá Guatemala en El Trébol.

¿Por qué Luis Fernando Tena no llamó a Nathaniel Méndez-Laing?

Después de ser borrado nuevamente en una fecha FIFA, Méndez-Laing recibió la respuesta de Luis Fernando Tena y la razón de porqué no fue convocado para los juegos ante Panamá y Surinam.

“Sobre Nathaniel, es una decisión mía que yo tomé desde la vez pasada y me hago responsable. Consideré que había otros jugadores más idóneos para estas circunstancias”, había dicho Tena en la conferencia de prensa previa al juego contra Panamá. Uno de los que irá en lugar del Toro es Matt Evans, de buen presente en el equipo filial de LAFC.