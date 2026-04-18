“Lo desconozco”: Roberto Hernández es contundente con Derrikson Quirós tras no reportarse en Xelajú

Xelajú MC atraviesa una de sus semanas más movidas en lo que va del Torneo Clausura 2026 de Guatemala, marcada por decisiones dirigenciales, salidas inesperadas y un caso que mantiene en vilo al camerino. El entorno de los chivos se ha visto sacudido por cambios que han generado incertidumbre en plena recta decisiva del campeonato.

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Las bajas de Gerardo Gordillo y Orlin Quiñónez fueron el primer golpe que sorprendió tanto a la afición como al propio cuerpo técnico. Dos salidas que, según se conoció, responden a decisiones dirigenciales, tomadas con antelación dentro de la planificación del club quetzaltenco.

El entrenador Roberto Hernández no ocultó su sorpresa ante los movimientos, aunque dejó claro que respeta la estructura institucional. “Fue una decisión que me tomó por sorpresa, pero entendemos que todos somos empleados y debemos acatar lo que la dirigencia considere mejor para el club”, expresó el estratega.

A la espera de Derrikson Quirós

Hernández también enfatizó que estas determinaciones no responden a impulsos, sino a una planificación previa, lo que refleja un manejo interno que busca reestructurar el plantel en un momento clave. Sin embargo, la situación que más inquieta es la del costarricense Derrikson Quirós.

Sobre Quirós, el técnico fue claro al señalar que no cuenta con información oficial y que el tema se maneja directamente a nivel dirigencial. “El tema de Quirós lo desconozco de manera oficial, no he hablado con los dirigentes, es cosas de hablarlo y saber cómo está la situación, ver que pasa al final con él”.

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Por ahora, en Xelajú MC el panorama es de incertidumbre. Mientras el equipo intenta mantener el enfoque deportivo, la directiva ya ha dejado entrever que no esperará indefinidamente por Quirós. En medio de movimientos y decisiones clave, los chivos buscan no perder el rumbo en una temporada que exige resultados inmediatos.

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