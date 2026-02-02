Es tendencia:
Duro revés para Xelajú: Roberto Hernández pierde a una figura de peso antes de enfrentar a Monterrey por la Concachampions 2026

A horas del debut por Concachampions, Roberto Hernández deberá hacer una modificación de manera obligada.

El DT no lo tendrá más en el equipo.
Este miércoles 4 de febrero, Xelajú recibirá a Monterrey en el Cementos Progreso para disputar el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026. El Superchivo se clasificó tras alcanzar la final de la Copa Centroamericana, aunque ahora llega con un equipo muy diferente.

El entrenador no será el mismo, ya que Amarini Villatoro se encuentra en Cartaginés. Roberto Hernández será quien tenga la oportunidad de dirigir un partido que puede ser histórico para el equipo de Quetzaltenango.

Justamente Villatoro es quien le acaba de dar una muy mala noticia al entrenador mexicano. El técnico chapín sumó un nuevo fichaje a su equipo de Costa Rica proveniente desde Xelajú.

Xelajú recibe noticia que podría perjudicar su serie contra Monterrey en la Concachampions

Marcelo Hernández deja Xelajú y continuará su carrera en Costa Rica

Y es que Marcelo Hernández, zaguero central de 20 años, acaba de ser presentado en Cartaginés como la nueva incorporación. Según informó el equipo brumoso, se suma en condición de préstamo.

Es una baja sensible para Roberto Hernández, ya que Marcelo es una de las grandes promesas que tiene el equipo de los Superchivos. No obstante, el zaguero central no había sido convocado en este comienzo del Clausura 2026.

Ahora, Marcelo Hernández tendrá la oportunidad de consagrarse como legionario junto a un entrenador que lo conoce muy bien como Amarini Villatoro. Sin lugar en Xelajú, el entrenador que tiene a su equipo en el segundo puesto aprovechó para ficharlo.

