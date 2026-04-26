Comunicaciones consternado: “Se retira definitivamente” una figura que ganó 13 títulos en el club

La última jornada del Torneo Clausura 2026 de Guatemala se vivirá con intensidad por todo lo que hay en disputa. Después de haberse salvado del descenso, Comunicaciones pelea con Municipal, Mixco y Xelajú por el liderato. Mientras que en la parte baja de la tabla acumulada, Malacateco y Aurora definen cuál es el otro equipo se va con Achuapa a la Primera División.

Sin embargo, uno de los protagonistas vivirá con particular emoción la acción de este domingo, pues jugará los últimos 90 minutos de su extensa exitosa trayectoria. Se trata del defensor central Carlos Castrillo.

Carlos Castrillo cuelga los tacos con 40 años

De acuerdo a lo informado por el periodista Juan Carlos Gálvez, Castrillo le pondrá punto final a su carrera tras el partido de Deportivo Achuapa contra Antigua GFC, que además será el último de los cebolleros en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

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“Dos fuertes despedidas. El equipo se va de Liga Nacional y Carlos Castrillo deja el fútbol definitivamente. Habrá muchas lágrimas hoy en el Progreso”, afirmó Gálvez en un posteo realizado en su perfil de X.

El ex seleccionado nacional de 40 años recaló en su actual equipo en junio de 2024, luego de no llegar a un acuerdo con la directiva de Comunicaciones para renovar su contrato y convertirse en agente libre.

Su salida ciertamente generó ruido, pues el ex CD Jalapa levantó en total 13 títulos con los Cremas, entre los que destacan la Liga Concacaf de 2021 y el histórico hexacampeonato del Clausura 2015.

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En total, Castrillo jugó 478 partidos con la camiseta de los capitalinos, en los cuales aportó once goles y cinco asistencias. Por lo que, sin duda, su retiro toca una fibra sensible en la afición de Comunicaciones.

Datos clave

Carlos Castrillo se retira definitivamente del fútbol este domingo a los 40 años , tras el último partido de Achuapa en la Liga Nacional.

se retira definitivamente del fútbol este domingo a los , tras el último partido de Achuapa en la Liga Nacional. El defensor central es muy querido en Comunicaciones , donde disputó 478 partidos y fue pieza clave en la conquista de 13 títulos .

, donde disputó 478 partidos y fue pieza clave en la conquista de . Entre sus logros destacan el histórico hexacampeonato y la Liga Concacaf 2021.