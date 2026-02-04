Este martes, los Pumas Unam tuvieron su debut en la edición 2026 de la Concachampions. Fue ante San Diego FC, un equipo de la MLS que disputó por primera vez esta competencia. El inicio fue totalmente inesperado para el cuadro de la Liga MX.

4-1 en favor del cuadro de California terminó el duelo de ida. Por si fuera poco, el conjunto universitario comenzó arriba en el marcador. Sin embargo, a los 68′ San Diego anotó el empate y a los 86′ puso el cuarto para cerrar la goleada en su primer juego.

El equipo de Keylor Navas volvió a tener una noche complicada, algo que se vio en varias ocasiones desde que llegó a mediados de 2025. Por este motivo, el técnico Efraín Juárez tomó cartas en el asunto inmediatamente tras la derrota humillante.

Keylor Navas y sus compañeros fueron regañados por el DT de Pumas

Según informa el diario Récord desde México, el plantel de Pumas demoró dos horas para salir del camerino. “Efraín empezó el discurso y regañó en el vestidor en San Diego, pero cedió la palabra al grupo. Por eso se tardaron tanto“, explicó el medio citado.

Efraín Juárez, DT de Pumas.

Y agregó: “La mayoría de los jugadores hablaron al frente e hicieron una autocrítica del resultado. Solo no hablaron los más jóvenes y los que no jugaron. Se recluyeron en el vestidor para hablar de frente y fuerte, con el objetivo de contener la humillación en el juego de ida“.

Lo positivo para Pumas, dentro de lo negativo, es que aún sigue vigente la regla del gol de visitante. Después del 4-1, podrá avanzar de ronda si supera por 3-0 a San Diego tras marcar en tierras estadounidenses. De todas maneras, no será para nada fácil restar tanta diferencia.