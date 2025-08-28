“Chapín oficialmente”: mientras Luis Fernando Tena lucha por clasificar al Mundial, Guatemala recibe la mejor noticia desde el extranjero

Guatemala recibió la mejor noticia desde el extranjero, para hacerle las tareas del día a día mucho más fáciles a Luis Fernando Tena. Una nueva figura podrá sumar toda su habilidad a la plantilla. Oficialmente, fue anotado como futbolista chapín.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina, y el entrenador se preocupa por sacar la mejor versión para las tres ventanas de dos juegos cada una. Quiere cumplir el gran objetivo de la Selección Nacional y así hacer historia.

Panamá, Surinam y El Salvador son los oponentes de La Bicolor en el Grupo A. El panorama no es nada simple, por lo que deberá hacerse fuerte de local para que sus aspiraciones se mantengan en lo más alto. El gran sueño es clasificar directo.

Mientras Tena ultima detalles para afrontar el binomio inicial de partidos, llegó a la FFG una de las confirmaciones más esperadas. El joven Lucas Alvarado, portero del Manchester City que brilla en la U16 y la U18, confirmó cuál es su bandera.

Guatemala celebra la elección de Lucas Acevedo, el arquero chapín del Manchester City

En las últimas horas se corrió un rumor de que a Lucas Alvarado lo quieren en el primer equipo del Manchester City. La realidad muestra que lo subieron del U16 al U18, al menos momentáneamente. El club busca otro arquero de la categoría.

Alvarado está en la órbita de Inglaterra. Actualmente, ocupa un lugar en el Top5 de su división. Sin embargo, su deseo es jugar para Guatemala, la selección de su abuelo. Ya inició el proceso para firmar como guatemalteco con documentación.

Lucas Alvarado, promesa del Manchester City que quiere su lugar en Guatemala (rrss).

Según confirmó el sitio Scout Search Guatemala, el proceso para que el arquero sea “oficialmente chapín” está en marcha. Lo primero es que su papá termine de tramitar la ciudadanía. Una vez que la tenga, un abogado se encargará del caso.

En caso de que todo vaya bien, este mismo año el joven de 15 años tendrá en mano su pasaporte azul y blanco. Lo mismo sucede con la Selección Nacional, porque mantiene charlas constantes con las autoridades para poder cooperar.

