Comunicaciones e Iván Franco Sopegno toman un respiro y causan ilusión a sus aficionados

Comunicaciones volvió a respirar aire de victoria tras un mes y medio de frustraciones. Este sábado, los cremas superaron con autoridad 2-0 al Deportivo Achuapa en el Estadio Cementos Progreso, poniendo fin a una dolorosa racha de seis partidos sin ganar. El triunfo representa un alivio profundo para un equipo que venía sumido en una crisis de resultados y que necesitaba con urgencia sumar tres puntos para salir del fondo de la tabla del Torneo Apertura 2025.

El conjunto albo salió decidido a cambiar su historia desde el pitazo inicial. Al minuto 16, el canterano Lynner García abrió el marcador tras aprovechar un mal rechace del portero Ederson Cabezas, empujando el balón al fondo de la red y desatando la alegría en las gradas. A partir de ahí, Comunicaciones se adueñó del balón, mostrando una versión más sólida y ordenada. Aunque Achuapa intentó reaccionar, los locales mantuvieron el control del juego y no tardaron en ampliar la ventaja.

En la segunda parte, los dirigidos por Iván Franco Sopegno mantuvieron la intensidad y encontraron el gol de la tranquilidad al minuto 77. El colombiano Deyner Padilla culminó una gran jugada colectiva tras recibir un pase filtrado de Erick Lemus, definiendo con categoría ante la salida del arquero rival. El 2-0 definitivo selló una victoria que vale más por lo anímico que por lo estadístico, devolviendo la confianza a un plantel que necesitaba reencontrarse con su fútbol.

Comunicaciones rompe sus malas rachas

El triunfo no solo rompe la racha negativa, sino también una sequía goleadora que se extendía desde el 16 de septiembre, cuando los cremas habían vencido 1-0 a Malacateco. Con esta victoria, Comunicaciones escala posiciones en la tabla, dejando el puesto 11 y saliendo de la zona de descenso. Ahora suman 16 puntos y una mejor diferencia de goles, lo que les permite mirar el futuro con algo más de optimismo.

El estratega argentino Sopegno destacó la actitud y la entrega de sus jugadores, subrayando que el equipo ha sabido sobreponerse a la presión. Comunicaciones, que suma ya cuatro triunfos en el torneo —todos en casa—, confía en que este resultado marque el inicio de una etapa de recuperación rumbo a los puestos de clasificación.

El próximo desafío para los albos será este miércoles 5 de noviembre, cuando enfrenten a Aurora a las 16:00 horas, en un duelo histórico del fútbol guatemalteco. El reto es claro: confirmar la recuperación y demostrar que el mal momento ha quedado atrás. Si mantienen la misma entrega y efectividad, los cremas podrían reencontrarse con la versión competitiva que siempre los ha caracterizado.

