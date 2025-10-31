Es tendencia:
Comunicaciones no tiene paz: Iván Franco Sopegno recibe una dura noticia en medio de la crisis

Las malas noticias no paran de llegar a Comunicaciones en uno de los peores momentos de su historia.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico deberá realizar una modificación.
© RRSSEl técnico deberá realizar una modificación.

El presente de Comunicaciones va de mal en peor en este inicio de la temporada 2025-2026. Después de una campaña anterior vacía sin sumar títulos, se esperaba una mejor actuación de la mano de Roberto Hernández. Sin embargo, la situación empeoró y el DT mexicano terminó siendo despedido.

Con el objetivo de romper la crisis deportiva, Iván Franco Sopegno tomó las riendas y se hizo cargo del equipo. Desde que asumió nuevamente como entrenador en el duelo ante Mixco, los Cremas sumaron dos empates y dos derrotas.

Este sábado, el Albo recibirá a Achuapa en el Cementos Progreso. En la previa al partido, algunos aficionados cremas se acercaron hasta el entrenamiento de Comunicaciones con la intención de motivar a los jugadores en este mal momento.

La mala noticia que recibió Sopegno en Comunicaciones

A horas del encuentro que puede cortar la racha de los Cremas, Sopegno recibió una muy mala noticia por parte de una de sus máximas figuras. El capitán, José Moyo Contreras, no estará presente en el juego correspondiente a la jornada 17.

De acuerdo a la información del periodista Juan Carlos Gálvez, se resintió de una lesión que padeció en el tendón de aquiles. Por esta razón, Comunicaciones tomaría la decisión de preservarlo para los siguientes encuentros.

A pesar de estas malas noticias, Sopegno tendría una buena novedad para enfrentar a Achuapa. El cubano Dairon Reyes, flamante fichaje crema que llegó desde el Inter Miami, estaría a disposición del entrenador para ser convocado.

Publicidad
