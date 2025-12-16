Es tendencia:
Golpe en La Cueva: Washington Ortega envía el mensaje que Alajuelense necesitaba escuchar a horas de la final contra Saprissa

Washington Ortega envió un mensaje contundente en la previa de la final ante el Deportivo Saprissa. Descubre todos los detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

© AlajuelenseWashington Ortega envía el mensaje que Alajuelense necesitaba escuchar a horas de la final contra Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense aseguró su lugar en la final del Torneo Apertura 2025 luego de una contundente victoria de 3-0 sobre Municipal Liberia en la semifinal de vuelta y ahora deberá medirse al Deportivo Saprissa.

Ahora, la gran incógnita para el Machillo Ramírez pasa por la portería, ya que Washington Ortega podría reaparecer para la serie decisiva tras superar un desgarro en el aductor que lo mantuvo fuera por cinco partidos.

Sin embargo, el gran momento de Bayron Mora, figura en la final de la Copa Centroamericana y nuevamente sólido en la semifinal, abre el debate sobre quién debe ser el guardián del arco rojinegro.

El mensaje de Washington Ortega

Washington Ortega volvió a encender el ambiente previo a la final con un mensaje cargado de simbolismo, al compartir en sus redes una imagen celebrando con fuerza en la cancha del Saprissa.

Publicación de Washington Ortega en sus redes sociales

Publicación de Washington Ortega en sus redes sociales

La publicación, que recuerda el último triunfo de Alajuelense en La Cueva y el fin de una larga racha negativa en 13 clásicos, fue interpretada como una advertencia clara de cara al duelo decisivo ante su clásico rival.

¿Cuándo se juega la final del Apertura 2025?

La final del Torneo Apertura 2025 ya tiene fecha y escenario definidos. El partido decisivo se disputará el miércoles 17 de diciembre a las 8:00 p. m., hora de Costa Rica, y tendrá como sede el estadio Alejandro Morera Soto.

