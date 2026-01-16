Comunicaciones le cumple al Fantasma Figueroa al darle el fichaje que tanto deseaba

Comunicaciones ha tenido un mercado de fichajes que ha causado preocupación a los aficionados, luego de no poder incorporar a los jugadores que deseaba y que pudieran generar ilusión en los aficionados para no repetir el decepcionante Torneo Apertura 2025, que hará que el Clausura 2026 lo inicie en la zona del descenso.

Primero fue el mexicanoGael Sandoval que llega en medio de críticas tras su discreto rendimiento con Alianza de El Salvador y en los últimos minutos el club ha dado a conocer el fichaje del panameño Janpol Morales, que fue uno de los pedidos de Marco Antonio El Fantasma Figueroa.

La llegada de del Fantasma Figueroa significó una explosión importante para el equipo blanco. Sus exigencias y métodos de trabajo buscan impactar con rapidez en la plantilla, en especial por la urgencia que tiene de resultados positivos y con Morales espera que se cumplan.

¿Quién es Janpol Morales?

El “Fantasma” Figueroa pudo observar de cerca a Morales el pasado 11 de junio, cuando visitó el Estadio Rommel Fernández todavía como técnico de Nicaragua y cayó 3-0 ante los panameños en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ese día, el ariete jugó como volante y salió a los 27 minutos por lesión.

Sin embargo, su posición natural es de extremo por izquierda. Aunque puede desempeñarse por la banda derecha o como interior. En 2025 disputó 36 partidos en Macará, aportando 3 goles y 3 asistencias en 2.184 minutos. Llegó a ser capitán incluso del combinado ecuatoriano y un habitual titular en su once inicial.

Morales estaba hace tiempo en el radar de Panamá, siendo contactado por Thomas Christiansen antes de la Copa América. Pero también lo quería Ecuador: si bien nació en tierras canaleras, sus padres son ecuatorianos y se crio en el país sudamericano desde los 2 años. Ahora, tiene 27 y decidió cambiar de aires, retornando a Centroamérica.