“El más grande”: Fantasma Figueroa lo pidió, Comunicaciones lo fichó y le mandó un mensaje a Municipal

Comunicaciones continúa con su trabajo de reestructuración. Después de haber quedado en el último lugar del Torneo Apertura 2025, la junta directiva tomó una serie de determinaciones para enderezar el barco. La temporada venidera será compleja.

El inicio del ciclo encabezado por Marco Antonio Figueroa trajo aparejadas varias modificaciones. La forma de trabajo y la disciplina son los principales estandartes establecidos, pese a que también hizo saber que se necesitan nuevos fichajes.

Gael Sandoval se vestirá de crema. Arribó a la institución en este mercado, con la responsabilidad de engrosar el ataque. El extremo izquierdo se tomó a pecho lo que representa la camisola blanca, y lanzó munición gruesa contra los demás.

Comunicaciones celebra: el mensaje de Gael Sandoval que impacta en Municipal

Según dio a conocer el sitio SuperligaGT a través de su perfil de Instagram, Gael Sandoval no tardó en dejarle un claro mensaje a Municipal. Como refuerzo del conjunto blanco, este afirmó que este es el equipo más popular de Guatemala.

“La realidad es que Comunicaciones es el que más se escucha, este es el equipo más popular, más grande y más ganador. A nivel futbolístico en México se sabe quien es Comunicaciones“, señaló el mediocampista ofensivo mexicano.

Sandoval viene de jugar 11 partidos durante el pasado semestre en Alianza FC de El Salvador. Dentro de los mismos, divididos entre el ámbito local y las disputas de Copa Centroamericana 2025, marcó un único gol y otorgó tres asistencias.

