Guatemala

“Nuevo centrodelantero”: adelantan el fichaje de Comunicaciones que tanto necesita Fantasma Figueroa

Comunicaciones se dispone a recorrer la recta final hasta iniciar el Torneo Clausura 2026, de la mano de Marco Antonio Figueroa.

Por Juan Cruz Russo

Comunicaciones espera al refuerzo más pedido por el Fantasma Figueroa.

Comunicaciones atraviesa un duro proceso de reestructuración. Luego de quedar en el último lugar del Torneo Apertura 2025, no les queda más que enderezar el barco. Para que este año no se les haga cuesta arriba, deberán empezar ahora.

La llegada de Marco Antonio Figueroa significó una explosión importante para el equipo blanco. Sus exigencias y métodos de trabajo buscan impactar con rapidez en la plantilla. Necesitan dar un enorme golpe en el fútbol mayor de Guatemala.

Además de un estricto plan laboral, Figueroa le exigió varios refuerzos a la junta directiva crema. Necesitan engrosar el plantel con futbolistas de calidad. Uno de los más buscados parece estar en la recta final, aunque existen dos opciones.

Comunicaciones acelera por el fichaje que más necesita el Fantasma Figueroa

Según publicó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, los refuerzos parecen estar en camino para Comunicaciones. Algunos nombres están en la carpeta de Marco Antonio Figueroa y podrían resolverse pronto.

“Atención, cremas. Recta final en estos momentos para sellar la contratación de un nuevo centrodelantero. Las carpetas se están puliendo y agotando. Queda un uruguayo y un paraguayo. Pendientes de las siguientes horas”, posteó Gálvez.

Los pedidos del Fantasma Figueroa en su llegada a Guatemala

“Ya los pedí. Desde que llegué, estoy en eso. Los directivos son los que anuncian, yo no anuncio. Les puedo asegurar que tres jugadores ya están listos. Eso fue ayer, en mi última reunión con los directivos. Los jugadores ya están apalabrados”, dijo.

“Los jugadores ya están listos. Solamente, es cosa de aquí al lunes para que puedan hacer arribo aquí a la ciudad. Todos para arriba. Necesitamos goles, así que todos van a ir para arriba. Los tres nombres son para arriba”, sentenció el Fantasma.

