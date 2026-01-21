¿Quién es y cómo juega Omar Duarte, el fichaje sorpresa que Fantasma Figueroa trajo a Comunicaciones?

Este miércoles 21 de enero, salió a la luz el arreglo al que llegó Comunicaciones FC para que el delantero colombiano Omar Duarte se convierta en su tercer y último fichaje de cara al Torneo Clausura 2026.

Duarte, de 30 años de edad, desarrolló una extensa trayectoria en el fútbol de su país. La última temporada la jugó en el club que lo formó, Atlético Huila de Colombia, de donde llega como agente libre. Se espera que arribe el jueves a Guatemala para vivir su segunda experiencia en el extranjero, tras un fugaz paso por Nacional Potosí de Bolivia en 2024.

¿Quién es y cómo juega Omar Duarte, el nuevo refuerzo de los Cremas?

Zurdo, de 1,80 metros y con un perfil más sacrificado que goleador, Omar Duarte llega a Comunicaciones por el pedido expreso que su flamante entrenador, Marco Antonio Figueroa, le hizo a la directiva. Y pulseará por un lugar en el centro del ataque con Darwin Lom, cuyo pase a The Strongest se cayó en las últimas horas debido a los problemas económicos del conjunto boliviano.

Eso sí, viene con la pólvora medianamente encendida: el semestre pasado anotó 7 goles en 17 partidos con Atlético Huila en la Primera B colombiana, de los cuales 3 cayeron en el cuadrangular de semifinales. Lamentablemente para sus aspiraciones, terminaron a dos puntos del primer lugar del Grupo A y se quedaron sin final por el ascenso a la Primera División.

ver también “Oficial”: Darwin Lom sacude a Comunicaciones y The Strongest con el giro inesperado que dio su futuro

Duarte vivió el desafío más grande de su carrera en 2018, cuando Huila lo envió a préstamo por un año a uno de los equipos más grandes del continente, Atlético Nacional. Allí disputó el campeonato nacional, la Copa Libertadores y el único torneo que levantó: la Copa Colombia. Pero lo cierto es que no rindió acorde a las expectativas y tuvo poco rodaje, anotando 4 tantos en 30 apariciones.

En su regreso al equipo verdiamarillo tuvo revancha. En plena pandemia por el COVID-19, salieron campeonas del torneo del 2020 y se enfrentaron a Deportes Quindio en la gran final, imponiéndose 3-1 (global) para ascender a la máxima categoría. Posteriormente, pasó por clubes como Inter Bogotá, Jaguares o Llaneros FC.

Ahora, a Duarte le espera otro reto importante: ayudar a Comunicaciones a salvarse del descenso. El gran objetivo para el cual este miércoles comenzaron con el pie derecho, pues se impusieron 3-2 a Achuapa en la primera jornada del Clausura 2026.