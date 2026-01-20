La Inteligencia Artificial predice si Comunicaciones se salvará del descenso en el Clausura 2026

Comunicaciones inicia el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional en una posición impensada para un grande: con urgencias reales por la permanencia. El equipo crema llega condicionado por una tabla acumulada que define el descenso en Guatemala y que, tras el Apertura 2025, lo dejó en el fondo.

Con ese panorama, desde Fútbol Centroamérica le preguntamos a ChatGPT si ve a Comunicaciones descendiendo al final de la temporada. La respuesta no fue un veredicto absoluto, pero sí dejó un pronóstico y, sobre todo, escenarios.

ver también Ni Comunicaciones ni la MLS: el fichaje de Erick Puerto da un giro inesperado muy lejos de Concacaf

El punto de partida: por qué hoy Comunicaciones está en problemas

La lucha por la permanencia se define por tabla acumulada (Apertura 2025 + Clausura 2026) y, al cierre del Apertura, Comunicaciones aparece último con 20 puntos en 22 partidos, apenas por detrás de varios rivales directos: Guastatoya (22), Marquense (23) y Cobán Imperial (23). Es decir: está comprometido, pero con una diferencia todavía “jugable”.

Y el dato clave: para la temporada 2025/26, la Liga Nacional mantiene dos descensos directos al final del Clausura, definidos por ese acumulado.

¿Qué predice ChatGPT sobre el descenso de Comunicaciones?

La primera conclusión de ChatGPT fue tajante en una cosa: no da a Comunicaciones por condenado. Al contrario, lo proyecta con más chances de salvarse que de caer.

En números, la IA se la jugó con un rango:

Probabilidad estimada de permanencia: 65% a 75%

Probabilidad estimada de descenso: 25% a 35%

Publicidad

Publicidad

La explicación fue principalmente matemática: hoy Comunicaciones está a 2 o 3 puntos de equipos que también vienen de un Apertura irregular y el Clausura ofrece 22 partidos para revertir el panorama.

ver también Darwin Lom se aleja de Comunicaciones y en Guatemala ya recibieron la noticia: “Conversaciones avanzadas”

El factor que puede cambiar todo: el “rebote” con técnico nuevo

ChatGPT marcó un elemento de contexto que en Guatemala pesa: Comunicaciones apuesta por un golpe de timón con Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa como nuevo entrenador.

Publicidad

Ahí la IA sumó un punto interesante: un cambio de DT suele producir un “rebote” de corto plazo (mejoras anímicas, intensidad, ajustes básicos), algo que puede ser decisivo cuando se empieza en zona roja y cada punto vale doble.

Publicidad

No lo trató como garantía, pero sí como una variable que inclina la balanza hacia la salvación si el equipo reacciona rápido.

Publicidad

Qué debería pasar para que Comunicaciones se salve, según la IA

ChatGPT ordenó el camino en dos condiciones prácticas:

Mejorar el ritmo de puntos respecto al Apertura (donde terminó con 20 en 22 fechas).

Ganar los duelos directos contra los equipos que hoy compiten por no caer.

Incluso dejó una referencia numérica para graficarlo: un Clausura de 1,3 a 1,5 puntos por partido (aprox. 29 a 33 puntos en 22 fechas) suele ser un registro suficiente para despegarse de los últimos dos, salvo que los rivales directos hagan un torneo excepcional.

El escenario que manda a los Cremas al descenso

ChatGPT fue claro: el descenso se vuelve probable si Comunicaciones entra en una dinámica de inicio que lo deje sin margen.

Publicidad

Publicidad

El mapa de riesgo, resumido por la IA:

3 a 5 fechas sin victorias para comenzar

Desgaste anímico y urgencia creciente

Rivales directos sumando lo necesario para sostener distancia.

En una competencia que baja a dos equipos por acumulado, ese tipo de arranque puede convertir el Clausura en una persecución desesperada de puntos.

Publicidad

Veredicto final: Comunicaciones se salva, pero con sufrimiento

La predicción de ChatGPT no fue complaciente: Comunicaciones se salva, pero “con sufrimiento”. La IA no lo absuelve ni lo condena; lo coloca en un punto intermedio: tiene margen porque la distancia es corta, pero necesita un Clausura de equipo grande desde el arranque para no quedar atrapado.

Publicidad

En definitiva, el diagnóstico es contundente: el descenso es una amenaza real, pero el torneo recién empieza y, con 22 partidos por delante, Comunicaciones todavía está a tiempo de reescribir la historia.