Sorpresa en Guatemala: las dos decisiones fuertes que Luis Fernando Tena tomaría para dar el batacazo contra Panamá

El duelo entre la Selección de Guatemala y la Selección de Panamá promete ser uno de los más vibrantes de esta segunda jornada de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf. Con el boleto al Mundial 2026 en la mira, ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos y demostrar su jerarquía en un torneo que no da margen de error.

Ahora, el técnico Luis Fernando Tena analiza variantes importantes en su alineación con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa frente a los canaleros y que la Azul y Blanco se quede con los 3 puntos.

ver también Panamá vs. Guatemala: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

¿Cuáles son las sorpresas de Guatemala ante Panamá?

El periodista Juan Carlos Gálvez reveló dos sorpresas importantes que prepara Luis Fernando Tena para enfrentar a Panamá. Según su información, la Selección de Guatemala apostaría por una línea de cinco defensores, algo que no venía utilizando en los últimos partidos.

Publicidad

Publicidad

Periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X.

Además, Gálvez adelantó que Olger Escobar no será de la partida (iría al banco), pese a haber sido titular contra El Salvador. En su lugar, Tena planea incluir un enganche, buscando mayor creatividad en el medio y conexión con los delanteros.

Publicidad

Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala

Publicidad

Con este panorama el once de Guatemala ante Panamá sería el siguiente: Hagen, Pinto, Samayoa, Ardón, Herrera, Morales, Rosales, Santis, Méndez, Rubin y Rudy Muñoz.

Publicidad

¿A qué hora juegan Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias al Mundial de 2026?

La Selección de Panamá recibirá este lunes 8 de septiembre a Guatemala en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf.

El encuentro está programado para las 8:30 de la noche, hora centroamericana, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario donde ambos equipos buscarán sumar puntos clave en su camino hacia el Mundial 2026.

Publicidad