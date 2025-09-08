La Selección de Guatemala busca recuperarse de la derrota que tuvo en la primera jornada frente a El Salvador, en su camino al Mundial 2026. En la segunda fecha, visitará a Panamá en el Estadio Rommel Fernández con la necesidad de sumar al menos un empate que le permita seguir soñando.

Para este partido frente a los Canaleros, Luis Fernando Tena tomó varias decisiones inesperadas, sobre todo porque la Azul y Blanco no puede perder nuevamente. El técnico mexicano sabe que otra caída podría dejarlo muy lejos de los puestos de clasificación.

El cambio de última hora de Luis Fernando Tena que sorprendió a Guatemala

Ante esta obligación, Tena llamó la atención al sacar del equipo a Rubio Rubín. El delantero chapín había sido parte de los titulares en los entrenamientos previos al compromiso de este lunes. Sin embargo, a última hora, se supo que no irá desde el arranque.

El elegido para suceder a Rubín es Arquímides Ordóñez, quien tuvo una gran actuación el pasado jueves en los minutos que ingresó en la segunda parte. El futbolista del Loudoun United acompañará en la ofensiva a Óscar Santis.

Otra de las variantes que realizó Luis Fernando Tena, obligado por la lesión, es la de Stheven Robles. El Pelón sufrió un esguince en su tobillo y será reemplazado por José Rosales en la mitad del campo.

Además de estos cambios, el técnico de la Bicolor modificó el esquema táctico. Dejó atrás el 4-4-2 y utilizará el 5-3-2 con el objetivo de reforzar la defensa central. En este sentido, ingresará José Ardón para acompañar a Pinto y Samayoa entre los zagueros. Herrera y Morales ocuparán las bandas. En el medio, estarán Franco, Rosales y Rudy Muñoz.