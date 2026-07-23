Los 10 mejores fichajes del Apertura 2026 de Guatemala

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala levanta el telón este viernes con grandes expectativas alrededor de los clubes llamados a pelear por el título y también de los equipos que buscaron reforzarse para dar un salto de calidad. Como ocurre en cada mercado de fichajes, varias incorporaciones generan ilusión entre las aficiones por el impacto que podrían tener desde las primeras jornadas del campeonato.

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Los llamados equipos grandes apostaron por futbolistas de experiencia y calidad comprobada, mientras que otros clubes aprovecharon el mercado para incorporar jugadores capaces de cambiar el rumbo de sus proyectos deportivos. Además, los recién ascendidos también realizaron movimientos importantes con la intención de consolidarse rápidamente en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Los refuerzos que prometen marcar diferencia en el Apertura 2026

Entre las contrataciones más llamativas destaca la llegada de William Jehú Fajardo a Antigua GFC, un futbolista que viene de ser uno de los goleadores. También sobresale el fichaje de Darwin Torres por Cobán Imperial, equipo que vuelve a ilusionarse con pelear por los primeros puestos gracias a una plantilla que combina experiencia y juventud.

Por su parte, Comunicaciones depositó su confianza en el nicaragüense Jonathan Moncada, mientras que Municipal reforzó su plantilla con el dominicano Erick Japa, dos jugadores que llegan con la responsabilidad de convertirse en protagonistas en clubes donde la exigencia siempre pasa por conquistar el campeonato. Otros movimientos de gran interés fueron los de Ángel Tejeda a Guastatoya, el goleador Diego Casas a Xelajú MC y Alejandro Galindo a Suchitepéquez, quienes buscarán convertirse en referentes de sus nuevos equipos.

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En tanto, Mixco fue uno de los clubes más activos durante el mercado al sumar a Lynner García y al mexicano Julio Cruz, mientras que Marquense apostó por la experiencia del también azteca, Gustavo Gutiérrez para fortalecer su plantilla de cara a un torneo que promete ser altamente competitivo.

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Los fichajes más destacados del Torneo Apertura 2026 son: