“Mejoras salariales”: Una petición inesperada pone en riesgo las primeras jornadas del Apertura 2026 de Guatemala

El Torneo Apertura 2026 de Guatemala levanta el telón este viernes con el duelo entre Antigua GFC y Marquense, pero el inicio del campeonato también llega acompañado de una situación que mantiene en alerta a la Liga Nacional. Aunque los árbitros designados ya se encuentran trasladándose a los distintos escenarios deportivos para impartir justicia en la primera jornada, existe incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en las próximas fechas debido a un conflicto laboral que aún no encuentra solución.

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De acuerdo con información obtenida por Guatefutbol.com, varios árbitros de la Liga Nacional, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva, confirmaron que el gremio fijó como plazo máximo la tercera jornada del torneo para recibir una respuesta favorable a sus demandas. Los colegiados explicaron que desde el pasado mes de mayo enviaron una carta solicitando mejoras salariales, pero hace apenas unos días recibieron una respuesta negativa, por lo que decidieron mantener una protesta pacífica con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

Los árbitros esperan una respuesta

Según indicaron los propios silbantes, en los próximos días se llevará a cabo una reunión entre un comité de árbitros y el gerente de la Liga Nacional, Wilian Rosales, con la intención de alcanzar un acuerdo que evite afectar el desarrollo del campeonato. Entre las principales peticiones del gremio figura un incremento del 25% en sus honorarios y un ajuste adicional de Q1,000.00 para cubrir los gastos de viáticos y traslados, argumentando que los aumentos recibidos en los últimos años han sido mínimos.

La preocupación no es menor, ya que la Liga Nacional depende exclusivamente de árbitros federados para validar oficialmente cada compromiso. En caso de que el conflicto no encuentre una solución antes del plazo establecido, la ausencia de los colegiados provocaría la suspensión total de la tercera jornada, un escenario que pondría en aprietos el desarrollo normal del campeonato y obligaría a la dirigencia a tomar decisiones de emergencia.

En medio de esta situación, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), Gerardo Paiz, se refirió al conflicto y expresó su deseo de que ambas partes puedan encontrar una solución mediante el diálogo. “Esperamos que se llegue a un acuerdo que beneficie tanto a los árbitros como al fútbol nacional. Lo importante es que el campeonato pueda desarrollarse con normalidad y que las conversaciones permitan resolver esta situación de la mejor manera”, manifestó Paiz, quien confía en que las negociaciones avancen antes de que expire el plazo fijado por el gremio arbitral.

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Mientras tanto, la pelota comenzará a rodar este fin de semana y la atención estará centrada no solo en lo que ocurra dentro del terreno de juego, sino también en las conversaciones que definirán el futuro inmediato del arbitraje guatemalteco. Si no existe un entendimiento entre las partes, el Apertura 2026 podría enfrentar su primera gran crisis apenas en las primeras semanas de competencia, dejando en suspenso la continuidad del certamen.