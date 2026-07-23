⁠Municipal, Comunicaciones, Xelajú o Antigua: qué plantel vale más para el Apertura 2026

En Futbol Centroamérica analizamos a los equipos con mayor valor del futbol de Guatemala.

El Torneo Apertura 2026 de Guatemala arrancará este viernes, en el que los ojos estarán puestos en Municipal luego que lograra coronarse monarca en el último campeonato y esto también se da porque es uno de los clubes con mayor valor en el balompié chapín.

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En Futbol Centroamérica buscamos a los equipos con mayor valor en el mercado guatemalteco, tomando en cuenta que es una de las ligas que mejores sueldos paga en la zona y que acostumbra a tener jugadores con un costo alto.

Los planteles más caro del Apertura 2026

Los rojos, el actual campeón guatemalteco, es el club más caro de Guatemala, según Transfermarkt está valorado en 6.23 millones de euros, siendo Rudy Muñoz el jugador con mayor precio con 600 mil euros, seguido por Nicolás Samayoa y José Morales que valen 500.

Xelajú MC

Los súper chivos son el otro plantel con mejor valor en el balompié chapín con 5.31 millones de euros. Su jugador más caro es el mexicano-guatemalteco Antonio De Jesús López con 550 mil euros, seguido del joven Widvin Tebalán que está tasado en 350 mil.

Antigua GFC

El equipo colonial también es uno de los que más invierte y lo confirma los 4.66 millones de euros que cuesta su plantel de futbolistas. El guatemalteco Oscar Castellanos es el más caro en el equipo con 350 mil euros, superando a los también chapines, José Ardón y Diego Fernández que valen 300 mil

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Mixco

De manera sorpresiva el cuarto puesto es para los chicharroneros, que según Transfermarkt vale 3.82 millones de euros. El brasileño Kennedy Rocha es el que más vale con 275 mil euros, seguido del mexicano Julio Cruz y el guatemalteco Jeshua Urizar que están valorados en 250 mil.

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Comunicaciones

Los cremas han perdido valor en los últimos años y eso lo demuestra al ser el quinto club de Guatemala más caro con 3.75 millones de euros. El cubano Dairon Reyes es el jugador mejor tasado con 300 mil euros, le sigue el guatemalteco Stheven Robles con 275 mil.