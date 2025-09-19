La Selección de Guatemala se prepara para disputar una doble fecha en octubre que será más que complicada. La Azul y Blanco tendrá dos partidos consecutivos de visitante. Viajará a Surinam por la tercera jornada y luego irá a El Salvador para iniciar la segunda vuelta.

En el territorio chapín se sintieron perjudicados con este calendario en el que deben afrontar dos viajes seguidos. Pensando en esta juegos claves para ir al Mundial 2026, Luis Fernando Tena ya trabaja en la lista de convocados.

Según la información de Ciudad Deportiva GT, Tena tomó la decisión de no convocar a Fredy Pérez para los próximos compromisos. El portero había formado parte de la pasada nómina y era el suplente de Nicholas Hagen en la consideración del entrenador.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Fernando Tena lo hizo: la FIFA confirma lo que Guatemala quería escuchar en su camino al Mundial 2026

Ahora, de manera extraña, Pérez se queda afuera por decisión de Luis Fernando Tena. Lo mismo le sucedió en Comunicaciones, donde se ausentó en las dos últimas convocatorias de Roberto Hernández. Los rumores indican que se trataría de una suspensión interna por algunos gestos a la afición.

Información de CDGT.

Publicidad

¿Quién será convocado en Guatemala en el lugar de Freddy Pérez?

Con la ausencia de Fredy Pérez en el seleccionado nacional, el que ocuparía su lugar sería Luis Morán. El de Antigua GFC ya fue citado este año como tercer portero cuando Hagen padecía una lesión en uno de sus dedos.

Publicidad

De esta manera, Kenderson Navarro será el suplente natural del portero titular de la Azul y Blanco. El guardameta de Municipal ya fue importante en la Copa Oro en la definición por penales ante Canadá. Por eso, se ganó en el campo ser el segundo de Guatemala.