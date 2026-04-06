Preocupa a la Selección de Guatemala: la extraña decisión de Municipal con Kenderson Navarro que genera sospechas

La situación actual de Kenderson Navarro empieza a preocupar en la Selección de Guatemala. El portero de los Rojos de Municipal no volvió a jugar después de su participación en el amistoso que terminó en goleada en contra por 7-0 ante Argelia.

Desde Municipal hablan de una supuesta lesión que arrastra desde que regresó de Italia. Sin embargo, hay ciertas sospechas de que su ausencia en los dos últimos encuentros del equipo escarlata no esté relacionada a una cuestión de salud.

¿Por qué no jugó Kenderson Navarron con Municipal?

El periodista Marlon Puente del medio Pasión Roja considera que su salida de la convocatoria no es por una lesión en la espalda, como comentó Mario Acevedo en la conferencia de prensa. “¿Quién le cree?“, se preguntó la fuente mencionada sobre el portero.

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El encargado de sustituir a Navarro fue Braulio Linares, quien no recibió goles este domingo en el empate por 0-0 contra Cobán Imperial. Además, David Aldana fue el otro portero que se metió en la nómina ante la salida de Kenderson.

En la Selección de Guatemala no cae de la mejor manera esta noticia. Ante las dudas de una posible lesión, resulta complicado no imaginarse cómo se siente Kenderson Navarro después de los siete goles contra Argelia, el último partido que disputó.

Además de esta goleada en contra, el portero de Municipal tuvo responsabilidad directa en goles que anotaron los argelinos. Desde el equipo escarlata no informaron un parte médico de Navarro y las dudas son cada vez más grandes.

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