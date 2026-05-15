Municipal vs. Xelajú: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones para la final de día del Clausura 2026

Entérese día, horario y dónde mirar a Municipal vs. Xelajú por el partido de ida de la final del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ya tiene a sus finalistas. Municipal fue el primer clasificado a la serie por el título, luego de golear 5-0 a Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera y cerrar su semifinal con un contundente 7-0 en el marcador global.

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Del otro lado estará Xelajú MC, que consiguió su boleto tras superar a Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco con un 2-0 en el partido de vuelta y con un global de 4-2 para confirmar su superioridad en la serie.

Ahora los rojos y chivos buscarán aumentar su palmarés, en el caso de los mañana locales intentarán dar el primer paso para acercarse a la corona 33 de su historia, mientras que los quetzaltecos llegar a su octavo título para empatar en el tercer lugar histórico a Aurora.

A qué hora juegan Municipal vs. Xelajú

Municipal y Xelajú medirán fuerzas este sábado 16 de mayo, a las 6:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio El Trébol.

Dónde mirar EN VIVO el partido de Municipal vs. Xelajú

Este encuentro de ida de la final del Clausura 2026 se podrá ver por Tigo Sports y Canal 11 de Albavisión.

Cómo llega Municipal

Los rojos afrontan su tercera final consecutiva luego de dejar en el camino a Deportivo Mixco en las semifinales, rival que no puso mucha resistencia y que fue superado con un 7-0 en el global, por lo que ahora buscarán romper la racha negativa de los últimos torneos para poder levantar el trofeo.

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Cómo llega Xelajú

Los súper chivos disputarán su cuarta final en los últimos tres años, de las cuales tres han sido a nivel nacional y una de Copa Centroamericana. El equipo eliminó a Comunicaciones con un agregado de 4-2 y con esto confirmó que ha sido el mejor equipo luego de terminar líder de la fase de clasificación.

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Posible once de los rojos

Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales; John Méndez, Rodrigo Saravia, Yunior Pérez, Rudy Muñoz, Erik López y Jefry Bantes.

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Posible once de los súper chivos

Estuardo Chang; Raúl Calderón, Kevin Ruiz, José Castañeda, Javier González, Widvin Tebalán; Jorge Aparicio, Juan Cardona, Antonio De Jesús López, Yair Jaén y Steven Cárdenas.