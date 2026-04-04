Fuera de Antigua, Comunicaciones y Municipal: el nuevo estadio en el que Guatemala podría hacer de local

La Selección de Guatemala tiene una gran tarea por resolver en este 2026. Aún no sabe con seguridad en qué estadio hará de local cuando los partidos se disputen en tierras guatemaltecas, algo que sucederá por la Liga de Naciones Concacaf.

Se habló en reiteradas ocasiones sobre la posibilidad de jugar en el Estadio Pensativo de Antigua GFC, después de haber pasado por la casa de Comunicaciones y Municipal en el 2025. Sin embargo, existe una cuarta opción que analiza el presidente Gerardo Paiz.

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El Erick Barrondo podría ser la nueva casa de la Selección de Guatemala

“Yo he dicho que el Gobierno nos puede administrar el Erick Barrondo, con muchísimo gusto podríamos poner a tono y hacer casa de selección“, declaró el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala.

Así luce el Estadio Erick Barrondo (Foto: Soy 502)

El Erick Barrondo fue renovado a fines de 2023 por un costo cercano a los 34 millones de quetzales. Con esta suma, se instaló una gramilla sintética y una pista para trote. También se renovó el césped del estadio en aquel entonces. Su capacidad es para 11,500 aficionados.

De todas maneras, Paiz recordó que existen tres opciones para la Azul y Blanco en caso de que el Barrondo no sea prestado por el Gobierno. “Tenemos tres alternativas aprobadas por Concacaf (El Trébol, El Pensativo y el Cementos Progreso). Siempre la consulta va a los jugadores y al cuerpo técnico que utilizan la instalación“.

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En septiembre de 2026, comenzará la Liga de Naciones de la región. Guatemala deberá jugar de local en ese entonces, por lo que la Federación deberá definir cuál será la nueva casa de la Azul y Blanco durante este año.

En resumen

Gerardo Paiz analiza el estadio Erick Barrondo como posible sede de la Selección de Guatemala.

analiza el estadio como posible sede de la Selección de Guatemala. El recinto cuenta con capacidad para 11,500 aficionados y gramilla sintética renovada en 2023 .

y gramilla sintética renovada en . La Liga de Naciones comenzará en septiembre de 2026 con tres estadios alternos ya aprobados.