“Estar concentrados”: Rudy Muñoz deja advertencia en Municipal para la parte final del Clausura 2026

Municipal ha retomado el liderato del Torneo Clausura 2026 al alcanzar los 28 puntos, confirmando su reacción en el momento más importante del campeonato. El conjunto rojo dejó atrás una racha de resultados irregulares y ahora vuelve a colocarse en la cima, demostrando carácter y ambición en la recta decisiva del torneo.

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Uno de los protagonistas de este resurgir es Rudy Muñoz, quien no ocultó que el objetivo del grupo siempre fue recuperar la primera posición. “Nosotros andábamos buscando el liderato, y gracias a Dios se logró, pero ahorita estamos enfocados en el juego que es Cobán y pues tenemos que estar concentrados”, afirmó el jugador, reflejando la mentalidad competitiva del plantel escarlata.

El camino no fue sencillo para Municipal, que semanas atrás dejó escapar puntos importantes. Sin embargo, el equipo logró recomponerse, ajustar detalles y encadenar resultados positivos que hoy lo tienen nuevamente como el principal candidato al título, con el liderato en sus manos y dependiendo de sí mismo.

Duelo clave por la cima

Ahora, el siguiente reto será ante Cobán Imperial, en un partido que promete emociones y que podría marcar un antes y un después en la lucha por la cima. Muñoz lo tiene claro: “Será un partido muy lindo, tenemos que jugarlo como siempre y corregir errores”, advirtió sobre la exigencia del compromiso.

El encuentro no solo enfrenta a dos equipos en buen momento, sino que pone en juego el liderato del torneo. Municipal buscará consolidarse en lo más alto, mientras que los llamados ‘Príncipes Azules’ llegan con la motivación de arrebatarle la cima a los rojos y colocarse como líderes.

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Con este panorama, el duelo se perfila como uno de los más atractivos de la jornada. Para Municipal, la consigna es clara: mantener la cima y reafirmar su candidatura; para Cobán, la oportunidad de dar el golpe y cambiar la historia. Todo está servido para un choque de alto voltaje en el Clausura 2026.

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