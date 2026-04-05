Luis Fernando Tena no volverá solo a la Selección: Guatemala recibe una gran noticia desde Estados Unidos

Luis Fernando Tena cortó de cuajo los rumores sobre su futuro al confirmar que seguirá dirigiendo la Selección de Guatemala. El entrenador mexicano de 68 años se recupera positivamente tras ser sometido a dos operaciones de vesícula, por lo que cumplirá su contrato con la FGF (Federación Guatemalteca de Fútbol), vigente hasta el Mundial 2030.

Debido a este inconveniente de salud, Tena fue reemplazado por su asistente, Salvador “Chava” Reyes, en el amistoso ante Argelia que terminó en una alarmante goleada 0-7 en contra. Pero regresará al banquillo nacional para la fecha FIFA de junio, en la que la Bicolor podría enfrentar a Argentina.

Este encuentro, de realizarse, se jugará en Estados Unidos a pocos días del arranque de la cita máxima. Allí también Guatemala podría medirse con otros rivales fuertes, como Marruecos, Ecuador o Australia, por lo que la prueba sería exigente para el timonel y sus dirigidos.

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Aaron Herrera, el otro regreso en la Selección de Guatemala

De cara a la próxima ventana internacional, la otra pieza clave que retornará a la Selección Nacional es Aaron Herrera. El lateral derecho volvió a jugar después de casi seis meses con su equipo, DC United, en la derrota 0-4 de este sábado 4 de abril por la sexta jornada de la MLS.

Herrera ingresó de cambio al minuto 60, en lugar del lesionado Sean Neils, por lo que estuvo media hora en cancha. A pesar del resultado, es una gran noticia a nivel individual para el futbolista de 28 años, quien se perdió la última gira de la Azul y Blanco por una lesión en el tendón de Aquiles, y también para el cuerpo técnico que encabeza Tena.

Para enfrentar a Argelia y suplir su ausencia, se decidió convocar a Allen Yanes, defensa de Mixco. Pero será clave recuperar la mejor versión del nacido en Nuevo México pensando no solo en los próximos fogueos, sino también en el arranque de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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En síntesis

–Continuidad de Tena: tras superar sus cirugías de vesícula, Luis Fernando Tena confirmó que seguirá al frente de la Bicolor con contrato vigente hasta el Mundial 2030.

–Regresa Aaron Herrera: el lateral del DC United volvió a las canchas en la MLS tras seis meses de baja; noticia clave para reforzar la defensa de cara a la fecha FIFA de junio.

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–Fogueos de alto nivel: Guatemala se prepara para el regreso de su técnico titular con posibles amistosos en EE. UU. ante rivales de peso como Argentina o Marruecos.