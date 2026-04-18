Comunicaciones atraviesa un más que complicado cierre de campeonato en el Clausura 2026. Los Cremas perdieron el Clásico 337 y deberán ganar obligatoriamente el próximo lunes para no quedar comprometidos con el descenso a Primera División.

El equipo comandado por el Fantasma Figueroa se encuentra a dos puntos de Mictlán, el último que descendería si el torneo terminara hoy. En medio de esta definición que puede marcar un antes y un después en la historia crema, un futbolista podría abandonar la institución.

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José Corena podría dejar Comunicaciones para sumarse a Xelajú

Y es que según la información de Gol Chivo, José Corena ganó interés en Xelajú MC para que se una inmediatamente para la fase final y luego se mantenga para la próxima temporada. El único problema de su salida sería el pago de la cláusula de 500 mil Quetzales.

La postura de Xelajú es buscar a un futbolista ofensivo y extranjero ante la salida de Orlin Quiñónez. El ecuatoriano fue dado de baja por decisión de la directiva, según comentó el entrenador Roberto Hernández.

Cabe destacar que José Corena no es tenido en cuenta en Comunicaciones. El Fantasma Figueroa le comunicó en febrero que no lo iba a utilizar a pesar de su recuperación y por eso también fue dado de baja, aunque no le rescindieron el contrato.

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Ahora, el futbolista colombiano podría cambiar de rumbo si Xelajú decide abonar el dinero correspondiente a la cláusula. De lo contrario, Corena deberá esperar a que termine la temporada para conocer cómo seguirá su futuro. Si continúa el Fantasma en los Cremas, se irá a un nuevo club.

En resumen

Comunicaciones está a solo dos puntos del descenso tras perder el Clásico 337 .

está a solo del descenso tras perder el . José Corena podría fichar por Xelajú MC si pagan 500 mil Quetzales .

podría fichar por si pagan . El técnico Roberto Hernández confirmó la baja de Orlin Quiñónez en el equipo superchivo.