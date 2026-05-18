“Tendré que hablarlo”: José Giacone confirma que lo contactaron de un club de Guatemala y abrió la puerta a una salida de Herediano

Pese haber salido recién campeón con Herediano, Giacone reconoció contactos con un club de Guatemala y declaró que analizará la oferta.

El título del Apertura 2026 todavía se celebra en Club Sport Herediano, pero en medio de la fiesta ya apareció un tema que empieza a inquietar en el entorno florense. La continuidad de José Giacone, uno de los grandes responsables del campeonato, dejó de ser una certeza absoluta.

Tras la consagración ante Deportivo Saprissa, el técnico pasó por el programa Seguimos del periodista Kevin Jiménez, donde se encontró con una pregunta directa que lo obligó a salir de la zona de confort.

¿Cuál es el equipo de Guatemala que va por Giacone?

El nombre de Deportivo Guastatoya apareció sobre la mesa como un posible interesado en sus servicios, y aunque la información no era oficial, la respuesta del entrenador no pasó desapercibida.

¿Qué dijo Giacone sobre el interés del Guastatoya?

“Nada oficial. Me habló un jugador, no le presto mucha atención porque no es oficial. Tengo seis meses de contrato”, explicó José Giacone en un primer intento por bajar la espuma del tema.

Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente encendió las alarmas. Lejos de cerrar la puerta, dejó un margen que en el fútbol suele ser suficiente para que empiecen las especulaciones.

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“Si llega una oferta oficial y yo la valoro, tendré que hablarlo con el club. Tendría que aparecer algo muy extraordinario para plantear algo así”, afirmó, en una frase que resonó fuerte en Herediano.

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La declaración no significa una salida inminente, pero sí deja en claro que el entrenador no descarta analizar opciones si aparecen propuestas formales. Y en un mercado siempre impredecible, ese detalle no es menor.

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En el Team saben que retener a un técnico campeón nunca es sencillo, especialmente cuando su trabajo empieza a llamar la atención fuera del país. Además, Giacone tiene contrato vigente por seis meses más, lo que abre una ventana lógica para que otros clubes puedan intentar seducirlo en este momento.

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Desde la dirigencia florense, la prioridad es clara: sostener el proyecto y darle continuidad a un proceso que acaba de dar resultados. Pero también son conscientes de que, en el fútbol, las decisiones no siempre dependen de una sola parte.

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