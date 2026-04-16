Lo lamenta El Fantasma Figueroa: Comunicaciones suma más problemas tras perder el Clásico 337 ante Municipal

La derrota de Comunicaciones ante Municipal no solo dejó un golpe en lo anímico, sino que también encendió las alarmas en el campamento albo por las lesiones que siguen acumulándose en un momento crítico del Torneo Clausura 2026. En un partido donde los cremas necesitaban sumar, las bajas comienzan a pesar más que el resultado en sí.

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Uno de los casos que más preocupa es el de José Carlos Pinto, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 58, visiblemente afectado. El defensor salió con molestias en el muslo, lo que obligó al cuerpo técnico a sustituirlo por Walter García. Aunque aún no hay un parte médico oficial, su presencia ante Guastatoya está en seria duda.

Un hospital crema en el momento menos oportuno

A la situación de Pinto se suma la de Samuel Camacho, quien también encendió las alarmas al salir lesionado al minuto 21. El mediocampista había regresado recientemente de una dolencia sufrida ante Marquense, pero fue exigido al límite por el técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, lo que podría haber agravado su condición física.

Como si fuera poco, el equipo ya arrastraba la sensible baja de Marco Domínguez, quien sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles en jornadas anteriores. Este panorama deja a Comunicaciones con un plantel mermado justo cuando se define su futuro en la tabla acumulada.

El cuerpo médico trabaja contrarreloj para recuperar a los futbolistas, pero el calendario no da tregua. El próximo duelo ante Guastatoya será determinante en la lucha por la permanencia, un objetivo que hace semanas parecía lejano, pero que hoy es una realidad latente para los cremas.

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En medio de la adversidad, el equipo volvió a los entrenamientos con la mente puesta en el compromiso del lunes a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso. La consigna es clara: sumar puntos y evitar complicaciones mayores en la recta final del campeonato.

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Así, Comunicaciones enfrenta no solo a sus rivales en la cancha, sino también a una verdadera batalla contra las lesiones, que amenazan con condicionar su cierre de torneo. La experiencia del cuerpo técnico y la respuesta del plantel serán clave para salir de este momento que podría definir su destino en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.