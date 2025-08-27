Equipo de élite: Óscar Santis consigue dar un gran salto en su carrera y así lo anunció a días de jugar con Guatemala

Guatemala deberá afrontar la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial del 2026 con una mochila cargada de ilusiones. Las tres ventanas de dos partidos se vivirán de una forma muy particular entre todos los chapines. Podría ser un hito.

Óscar Santis es uno de los futbolistas mejor valorados, tanto por los aficionados como también por el cuerpo técnico. Su presente en Antigua GFC lo ha llevado a lo más alto en muchos sentidos. De ser un futbolista más, a convertirse en ídolo.

Luis Fernando Tena sigue de cerca los movimientos de cada uno de sus dirigidos, especialmente de aquellos que considera como piezas clave. No será fácil superar lo que vayan a proponer Panamá, Surinam y El Salvador, de locales o visitantes.

Ahora, Santis confirmó el gran salto de su carrera profesional y se sumó a uno de los equipos más codiciados. Formará parte de los deportistas elegidos para vestir la indumentaria de Nike, una de las marcas más reconocidas a nivel universal.

Guatemala ve a Óscar Santis dar el gran salto de su carrera hacia equipo de élite mundial

Óscar Santis fue confirmado como nuevo atleta de la marca Nike Football, a la que agradeció a través de su cuenta oficial de Instagram. Dijo sentirse honrado de que le entreguen sus nuevos insumos laborales. Un verdadero privilegiado.

“Muchas gracias a Nike Football por confiar así en mi trabajo, y muchas gracias a Sportline por entregarme todos mis nuevos elementos, los cuales usaré para estas Eliminatorias al Mundial 2026“, posteó el futbolista de 26 años en su perfil.

Óscar Santis sorprende a Guatemala con Nike Football.

Santis lleva una temporada soñada, que le bastó para convertirse en una de las más grandes figura del Antigua GFC. Jugó tres partidos en fase de grupos de la Copa Centroamericana, torneo donde hizo dos goles y otorgó dos asistencias.

Además, Luis Fernando Tena considera que este extremo derecho es una de las piezas clave para la Selección Nacional de Guatemala. Es una parte fundamental del gran sueño mundialista, al que perseguirán a partir del mes de septiembre.

