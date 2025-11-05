Panamá en alerta: Guatemala da noticia que le podría dar ventaja en su lucha por estar en el Mundial del 2026

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG) tomó una decisión drástica pero necesaria tras los incidentes registrados en una agencia bancaria de la zona 9 capitalina, donde cientos de aficionados se aglomeraron en busca de entradas para los esperados partidos de Guatemala ante Panamá y Surinam. Ante el desorden y el riesgo que representaba la situación, la entidad rectora del fútbol nacional decidió suspender la venta física de boletos, priorizando la seguridad de los aficionados y la transparencia del proceso.

ver también Luis Fernando Tena y Guatemala a la espera de uno de sus jugadores claves para enfrentar a Panamá y Surinam

La medida fue anunciada oficialmente este jueves y busca evitar nuevos inconvenientes, además de garantizar que la compra se realice de manera más ordenada y moderna. En su comunicado, la FFG explicó que las entradas restantes estarán disponibles exclusivamente en línea, a través de la plataforma ticketshowgt.com, tal como se había anticipado semanas atrás en una conferencia de prensa.

Con esta decisión, la Federación apuesta por digitalizar el sistema de distribución de boletos, una medida que ya es común en grandes eventos internacionales y que pretende facilitar la adquisición desde cualquier punto del país. Además, la venta en línea permitirá un mejor control de inventario y evitará situaciones de reventa o desorden, factores que complicaron el proceso en las taquillas físicas.

Boletos agotados para los partidos de Guatemala

La FFG también confirmó que para el partido ante Panamá, programado para el 13 de noviembre, ya no hay espacios disponibles, lo que evidencia el enorme entusiasmo de la afición guatemalteca. En cambio, todavía quedaban algunos boletos para el encuentro frente a Surinam, que se disputará el 18 de noviembre en el estadio El Trébol, aunque su disponibilidad era mínima.

Según los últimos datos proporcionados, las cifras eran las siguientes: General norte: 184 boletos, Preferencia: 462 y Tribuna: 48. Sin embargo, tal como era de esperarse, estas entradas se agotaron en cuestión de minutos, lo que confirma la enorme expectativa que rodea ambos compromisos eliminatorios.

ver también Guatemala lo celebra: Olger Escobar necesitó sólo tres palabras para sentenciar a Panamá y El Salvador camino al Mundial 2026

De esta manera, Guatemala tendrá un estadio El Trébol completamente lleno para sus dos partidos decisivos del mes de noviembre. La afición chapina ya está lista para teñir de azul y blanco las gradas, en lo que promete ser una verdadera fiesta nacional. Con el apoyo total de su gente, el combinado dirigido por Luis Fernando Tena buscará dar el golpe histórico y acercarse al sueño de clasificar al Mundial de 2026.

Publicidad