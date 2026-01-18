Otro revés para el Fantasma Figueroa: figura de Comunicaciones está “a detalles” de salir al extranjero

Comunicaciones continúa con su preparación para el Torneo Clausura 2026, semestre clave en el cual deberán alejarse de la zona de descenso. Para revertir este mal presente, la directiva apostó por Marco Antonio Figueroa, quien en su regreso a la institución se metió de lleno en el mercado de fichajes.

El entrenador chileno mencionó que tenía a tres futbolistas apalabrados para reforzar la zona ofensiva, y hasta el momento, amarraron a dos de ellos: el cuestionado extremo mexicano Gael Sandoval, procedente de Alianza FC, y Janpol Morales, un versátil futbolista panameño del CD Macará ecuatoriano que puede jugar como interior.

La pieza que falta es un centrodelantero de área, cuyo nombre no ha trascendido hasta el momento. Empero, ahora al “Fantasma” Figueroa se le suma un problema a días de debutar en el Torneo Clausura 2026 debido a la inminente partida de uno de los atacantes del plantel.

¿Cuál es la figura de Comunicaciones que saldrá al exterior?

Según adelantó el periodista Santiago Rosado de Tigo Sports Bolivia, el interés de The Strongest por Darwin Lom se reflotó seriamente, al punto tal de que las partes están más cerca de llegar a un acuerdo que en la anterior ventana de traspasos.

Lom “está muy cerca” de llegar al conjunto Aurinegro, que está disputando la ronda clasificatoria para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores y marcha tercero en la Primera División de su país. Si bien todavía “no ha firmado, está a detalles de arreglar su contrato”, sentenció Rosales.

El ariete de 28 años anotó 4 goles y dio una asistencia en los 10 partidos que jugó con Comunicaciones en el Apertura 2025. Las pocas apariciones se deben a que Luis Fernando Tena lo convocó constantemente a la Selección de Guatemala para la última ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si el traspaso se concreta, The Strongest será el sexto equipo extranjero en la carrera de Darwin Lom. Anteriormente pasó por el fútbol estadounidense, vistiendo los colores de Chattanooga FC, Shorter Hawks, NE Sharks y Hartford, siendo su prueba más exigente Cartaginés de Costa Rica.