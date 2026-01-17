Es tendencia:
Ya lo miran desde Europa: el nuevo precio de Erick Puerto, el hondureño que Comunicaciones no pudo pagar y jugará en la MLS

Erick Puerto se convirtió en refuerzo del equipo filial de LA Galaxy, que milita en la MLS Next Pro, dejando sin chances a Comunicaciones.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Erick Puerto jugará en Estados Unidos.
© OPSA / Neptalí Romero.Erick Puerto jugará en Estados Unidos.

Este sábado, se cerró otro de los culebrones que más atención despertó en este mercado de fichajes. Y tiene como protagonista al delantero hondureño Erick Puerto, cuyo futuro parecía estar entre Olimpia y Comunicaciones tras realizar una gran campaña con Platense.

Los 17 goles que anotó en 23 partidos de Liga Nacional con los de Puerto Corés pusieron a “Yío” en el radar de los Cremas. Su nuevo entrenador, Marco Antonio Figueroa, estaba buscando a un centrodelantero para alejarse del descenso en el Apertura 2026 y el perfil del ariete de 24 años gustaba.

(Foto: OPSA / Neptalí Romero).

Sin embargo, lo que nadie tenía en cuenta era que uno de los clubes más grandes del fútbol estadounidense, Los Angeles Galaxy, iba a terminar cerrando el préstamo de Puerto para su equipo filial, Ventura County, de la MLS Next Pro.

Le ponen precio a Erick Puerto, el “9” que Comunicaciones no pudo pagar

El sitio alemán Transfermarkt le puso precio por primera vez a la ficha de Erick Puerto, quien ahora está tasado en 300 mil euros. Dicha cifra equivale a unos 350 mil dólares y reconoce el crecimiento del joven oriundo de la aldea Monterrey, en Choloma.

Cabe aclarar que este valor es estimativo y pocas veces representa los montos que se manejan entre las partes involucradas en una negociación. De hecho, según informó Diario Diez, el monto que Platense le pidió a Comunicaciones y terminó por alejarlo fue 500 mil dólares por la compra definitiva.

Un precio absolutamente elevado para la región, similar al que Olimpia le exigió a Liga Deportiva Alajuelense por el pase de Jorge Álvarez y tiró abajo de forma definitiva la operación. Ahora, los dirigidos por el “Fantasma” Figueroa están en busca de otro 9, tras fichar a Janpol Morales y Gael Sandoval.

