Darwin Lom recibió el revés definitivo de Conmebol y salió a la luz el verdadero culpable que lo dejó sin Copa Libertadores: “Error gigante”

Darwin Lom fue a darse una oportunidad en Bolivia con The Strongest, en gran parte, por la posibilidad de disputar la Copa Libertadore y dicho sueño fue determinante para irse de Comunicaciones.

Sin embargo, la experiencia no terminó siendo la esperada, ya que el equipo quedó fuera del torneo en la primera ronda ante el Deportivo Táchira luego de haber empatado en el global (2-2), en los penales no pudieron perdiendo (5-3) como visitante ante el equipo venezolano.

¿Cuál fue el revés definitivo que recibió Darwin Lom desde Conmebol?

Un inconveniente administrativo impidió que Darwin Lom fuera inscrito a tiempo para disputar la Copa Libertadores, por lo que quedó fuera de la convocatoria.

Darwin Lom – The Strongest

La dirigencia de The Strongest no logró completar el trámite de inscripción dentro del plazo fijado por Conmebol, lo que dejó al delantero sin opción de participar en la actual edición del certamen.

“The Strongest no mandó la solicitud dentro del plazo reglamentario. Gigante error e irresponsabilidad que tuvo también una gigante consecuencia. No corría riesgo alguno la habilitación pero aplazados todos”, así lo compartió el periodista Santiago Prado en su cuenta oficial de X.

Periodista Santiago Prado en su cuenta oficial de X

De esta manera, el anhelo continental de Darwin Lom se vio frustrado incluso antes de ponerse en marcha, marcado por trámites inconclusos y diferencias legales que terminaron condicionando un arranque cuesta arriba en su etapa dentro del fútbol boliviano.