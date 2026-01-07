Andrés Carevic destapó el conflicto en Cartaginés que generó su salida a Sporting: “Tengo ética y valores”

Este miércoles, Andrés Carevic fue presentado oficialmente como el nuevo técnico de Sporting FC para el Torneo Clausura 2026.

Un movimiento que generó bastante revuelo en el fútbol costarricense, teniendo en cuenta la buena campaña que hizo con su ex equipo, Cartaginés, al llevarlo a las semifinales del Apertura 2025 y clasificarlo a la Concachampions. El proyecto parecía tener más vida por delante.

Sin embargo, su salida se dilató. No se dio en los mejores términos con la directiva brumosa que encabeza Leonardo Vargas. Y por eso decidió aclarar el tema en la sala de prensa del estadio Puente Piedra, la nueva casa del elenco griego, dedicándole también un mensaje de cariño a la afición blanquiazul.

Andrés Carevic destapa el conflicto que lo eyectó de Cartaginés

Frente a los micrófonos, Carevic evitó entrar en polémicas. Pero dejó en claro que sí hubo desencuentros entre las partes: “Se habló mucho, hubo muchas cosas y seguramente quieren saber los motivos. Yo soy una persona respetuosa, con ética y valores y códigos y me reservo esa parte. Lo único que voy a decir es que la directiva de Cartaginés tenía una gestión, se manejaba una gestión, habíamos tenido algunas reuniones y yo trabajaba de otra manera“.

“No nos poníamos de acuerdo en esa parte y eso hizo que se complicara el día a día. Al final de cuentas uno tomó la decisión de dar un paso al costado. Los motivos me los voy a reservar”, manifestó el estratega de 47 años.

Sobre el tan mencionado finiquito de su contrato, que lo ligaba con Cartaginés por seis meses más, mencionó: “Les comenté que no iba a continuar en el club. Se hablaron muchas cosas, que yo me quería ir sin pagar mi cláusula y yo lo que dije es que doy un paso al costado y que si salía una oportunidad de trabajo, de mi parte iba a pagar la cláusula que estaba estipulada en el contrato. Eso lo quería aclarar porque se hablaron muchas cosas y realmente yo no he hablado hasta el día de hoy”.

Ahora, Carevic y Sporting se enfocan en el esperado debut en el Clausura 2026. Será el miércoles 14 de enero, frente a Herediano, en La Argentina de Grecia. Luego, el domingo 18, visitarán a un rival directo en la lucha por evitar el descenso: San Carlos. Y en la tercera jornada, programada para el miércoles 21, recibirán a Saprissa.