Amarini Villatoro no tiene paz: filtran desde Guatemala la noticia que perjudica a Xelajú tras perder la Copa Centroamericana

Xelajú MC cayó en la final de la Copa Centroamericana 2025. Peleó hasta cerrar la misma, pero no pudo contra Alajuelense. Luego de igualar ambos juegos por 1-1, todo se definió desde el punto del penal. Esta fue merecidamente vibrante.

No hay tiempo para lamentos entre los Chivos. Con un millonario premio consuelo por haber copado el Estadio Cementos Progreso, tomarán un breve descanso y deberán encarar lo que resta de esta misma temporada. Todavía tienen mucho por qué pelear en el fútbol guatemalteco.

Los dirigidos por Amarini Villatoro enfrentarán a Antigua GFC por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Pero en medio del dolor por la caída internacional, un nuevo golpe llegó a su quijada. Ahora, fueron los antigüeños quienes lo dieron.

Antigua GFC recupera a Óscar Santis y dos futbolistas más para jugar contra Xelajú MC

Según la información publicada por el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, tres futbolistas de Antigua GFC se verían favorecidos por una nueva medida del Tribunal de Disciplina de la Liga Nacional de Guatemala.

Los hermanos Diego y Óscar Santis recibirían una reducción en su pena, al igual que al lateral izquierdo Enzo Fernández. Por ende, los tres jugadores podrán participar del duelo de ida a disputarse el próximo lunes 8 de diciembre en la Ciudad de Quetzaltenango.

Los tres deportistas coloniales fueron sancionados con dos juegos de suspensión, tras ser parte de una bronca en el cruce con Municipal de la Jornada 21, pero su retorno podría darse antes del tiempo establecido por el órgano disciplinario.

¿Cuándo juega Xelajú MC con Antigua GFC por el Torneo Apertura 2025?

Xelajú MC y Antigua GFC se cruzarán en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. El primer partido de la serie será el lunes 8 de diciembre, mientras que el 11 del mismo mes se jugará la vuelta.