Municipal toma decisión drástica luego de su inicio con derrota en el Torneo Clausura 2026

La Junta Directiva de Municipal volvió a mover sus fichas fuera de la cancha y presentó un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT), con el objetivo de reducir la sanción que pesa sobre el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol.

La casa de los escarlatas fue suspendida por dos partidos, castigo impuesto tras los incidentes ocurridos en la final del Torneo Apertura 2025, cuando se registró invasión de cancha por parte de los aficionados, situación que obligó al club a disputar la primera jornada del Clausura 2026 ante Deportivo Mictlán en el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa el cual terminó en derrota.

Actualmente, el equipo rojo se mantiene a la expectativa de la resolución que emita la FEDEFUT, aunque en el seno de la institución existe optimismo de recibir una respuesta favorable que permita habilitar El Trébol para el compromiso de la tercera jornada, cuando Municipal debe recibir a Xelajú MC.

Municipal en busca de una respuesta positiva

Cabe recordar que hace dos semanas la dirigencia ya había presentado una apelación ante el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, instancia que decidió mantener intacta la sanción, obligando así al club a escalar el caso a nivel federativo en busca de una última alternativa.

Además del castigo deportivo, Municipal también fue sancionado económicamente con una multa de 80 mil quetzales, derivada de los mismos hechos, un golpe que se suma al impacto logístico y deportivo de jugar fuera de su estadio.

Mientras tanto, el cuadro escarlata intenta concentrarse en el inicio del Clausura 2026, a la espera de que la Comisión de Apelaciones emita su fallo y determine si El Trébol podrá reabrir sus puertas antes de lo previsto o si Municipal deberá cumplir completamente los dos partidos de suspensión.

