“Se cayó”: Municipal recibe la peor noticia cuando estaba a punto de cerrar el refuerzo más pedido

Municipal recibió un duro revés en pleno inicio del Torneo Clausura 2026, cuando todo apuntaba a que estaba muy cerca de concretar el fichaje más solicitado por la afición.

Desde la directiva de los Rojos tenían en carpeta, pero cuando el acuerdo parecía estar a punto de cerrarse, la negociación se cayó.

ver también Municipal toma decisión drástica luego de su inicio con derrota en el Torneo Clausura 2026

Se cayó este fichaje para Municipal

La información fue confirmada por el periodista Juan Gálvez, quien señaló que el fichaje de Renato César, delantero uruguayo que estaba en la órbita de Municipal, finalmente se cayó.

Según detalló en sus redes sociales, el club escarlata continúa sin poder cerrar la llegada de un centro delantero, frustrando una vez más a la afición, ya que el atacante era una de las opciones que más ilusionaba de cara al Torneo Clausura 2026.

“Continuando la información de Pasión Roja. Se cayó lo de Renato César, el uruguayo que podía venir. Municipal sigue sin poder confirmar a su centro delantero. Nuevo. Qué bárbaros”, publicó el periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X.

Periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X.

Publicidad

Publicidad

Renato César cerró el último año como uno de los atacantes más productivos del Deportivo Maldonado en la Segunda División de Uruguay, firmando números que respaldaban el interés que generó en el mercado: 13 goles y 4 asistencias lo convirtieron en una de las principales referencias ofensivas de su equipo.

Renato César

Publicidad

Sin embargo, pese a ese rendimiento y a que su nombre estuvo ligado como posible refuerzo, el delantero uruguayo finalmente no llegará a Municipal, quedando su fichaje solo como una opción que nunca se pudo concretar.