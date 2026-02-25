El Fantasma Figueroa afronta problema de última hora para enfrentar a Municipal en el Clásico 336

La mesa está servida para el Clásico 336. Esta noche, a las 19:00 horas, Comunicaciones recibe a Municipal en el duelo más esperado de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026, un partido que se juega mucho más que tres puntos: orgullo, historia y objetivos opuestos en la tabla.

Los cremas afrontarán el compromiso con una ausencia sorpresiva: el atacante Lynner García no fue incluido en la convocatoria. Aunque el club no confirmó oficialmente la razón, trascendió que se trata de una molestia física de último momento, un contratiempo sensible en un duelo de máxima exigencia.

A esta baja se suman los lesionados José Manuel Contreras y José Corena, quienes aún no completan su proceso de recuperación. Por su parte, Rafael Morales ya está en condiciones de jugar, pero no fue tomado en cuenta por decisión técnica, en una convocatoria que dejó más preguntas que respuestas.

Sin embargo, también hubo sorpresas positivas. El técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa incluyó nuevamente a Erik Lemus, quien se había perdido los últimos encuentros, y especialmente a Stheven Robles, que venía de salir lesionado frente a Aurora el pasado domingo y cuya presencia parecía descartada.

Comunicaciones llega presionado. Además de disputar el orgullo ante su acérrimo rival, necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, una realidad que incomoda a la institución alba en este torneo irregular.

Del otro lado, Municipal intentará asestar un golpe de autoridad: no solo quiere profundizar la crisis crema, sino también recuperar la cima del campeonato. El clásico promete emociones fuertes en una noche donde la historia vuelve a escribirse con tinta roja y blanca.