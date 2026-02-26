Es tendencia:
Tras ganar el Clásico 336, Comunicaciones le lanzó el dardo más doloroso a Municipal y en Guatemala no lo pueden creer

En Comunicaciones se quedaron mucho más que con un clásico tras vencer a Municipal y así lo hicieron saber a través de las redes.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

El dardo de Comunicaciones a Municipal tras ganar el clásico
El dardo de Comunicaciones a Municipal tras ganar el clásico

El Fantasma Figueroa consiguió un respiro importante tras imponerse en el Clásico Nacional, donde Comunicaciones venció 1-0 a Municipal en condición de local. El único gol del encuentro, obra de Wilson Pineda, marcó la diferencia en un partido intenso y disputado, en el que los albos supieron aprovechar su oportunidad.

Dicha victoria no solo significó tres puntos más en la tabla, sino también un impulso anímico clave para el equipo, que venía de caer ante Aurora el fin de semana anterior. Retomar la senda del triunfo en un duelo de tanta trascendencia fortalece la confianza del plantel y la necesidad de mantenerse en la pelea.

Comunicaciones se lleva el Clásico 336 ante Municipal: Incidencias del partido

Comunicaciones se lleva el Clásico 336 ante Municipal: Incidencias del partido

El dardo desde Comunicaciones tras ganar el clásico ante Municipal

Tras el pitazo final, la polémica continuó fuera del campo. En Comunicaciones aprovecharon el resultado para publicar un comentario con tono sarcástico que hizo alusión directa al apodo con el que suele identificarse Municipal.

El equipo del pue?️lo… grande SOLO uno? FINAL DEL PARTIDO“, dicha frase, cargada de ironía y acompañada de un emoji, generó revuelo inmediato en redes sociales y provocó reacciones entre seguidores de ambos equipos.

Comunicaciones en su cuenta oficial de X

Comunicaciones en su cuenta oficial de X

La referencia al signo de interrogación fue entendida por muchos como un guiño al episodio ocurrido en 1985, cuando Municipal se vio involucrado en una controversia por un presunto pago para evitar disputar un repechaje por el descenso.

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Municipal | Alex Meoño
Comunicaciones se quedó con el Clásico ante Municipal / X Comunicaciones

Al coincidir ese recuerdo con la situación actual de Comunicaciones, que pelea por mantenerse en la categoría, el mensaje tomó un tono todavía más provocador y añadió más tensión a la ya intensa rivalidad del clásico.

Un triunfo importante para Comunicaciones que sigue peleando en la tabla general. En sus últimos 5 partidos ha registrado una sola derrota y esta victoria en el clásico será un nuevo impulso para los Cremas para los próximos compromisos.

Datos claves

  • Comunicaciones venció 1-0 a Municipal en el Clásico Nacional, con gol de Wilson Pineda, logrando un triunfo clave como local.
  • La victoria significó un impulso anímico fundamental, ya que el equipo venía de perder ante Aurora y necesitaba retomar confianza en la tabla.
  • Tras el partido, Comunicaciones publicó un mensaje sarcástico en redes sociales dirigido a Municipal, lo que generó polémica y aumentó la tensión en la rivalidad.
