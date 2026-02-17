“El primero”: Hugo Lloris da la noticia que impacta toda Centroamérica mientras disputa la Concachampions en Honduras

La ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 entre Real España y Los Ángeles FC va a dejar un hecho histórico para Honduras y Centroamérica.

Lo va a protagonizar el arquero francés Hugo Lloris, quien jugó anteriormente para el Lyon y Tottenham.

En clubes ha sabido ganar, pero ha sido en la selección de Francia donde vivió su momento más alto al ganar la Copa del Mundo de 2018 ante Croacia.

Eso sí, también conoce la derrota, ya que en Qatar 2022 cayó ante la Argentina de Lionel Messi en la tanda de penales.

Hugo Lloris hace historia en Honduras y Centroamérica

Lloris ahora está visitando Honduras con LAFC y protagonisa una de las historias nunca antes visitas y es que será el primer campeón del mundo en jugar en Centroamérica.

“El portero francés Hugo Lloris, de es el primer campeón del mundo europeo en disputar un partido OFICIAL en Honduras y en Centroamérica”.

Es cierto que campeones de Mundial han jugado en suelo centroamericano, Maradona, Messi, Ronaldinho, por mencionar algunos nombres, pero todos fueron cotejos amistosos.

Thomas Muller podría ser el segundo en esta misma edición, ya que con Vancouver visita a Cartaginés el miércoles, siempre por la primera ronda de la Concachampions.

