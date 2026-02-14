Es tendencia:
Guatemala

Aficionados de Comunicaciones provocan disturbios en el estadio de Mixco

Los seguidores cremas nuevamente están envueltos en polémica.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Los seguidores cremas causan problemas
© TV AztecaLos seguidores cremas causan problemas

La previa del duelo entre Deportivo Mixco y Comunicaciones, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, estuvo marcada por un episodio extradeportivo que terminó incidiendo en el espectáculo. La afición visitante fue protagonista al instalarse en las afueras del Estadio Santo Domingo de Guzmán para alentar a su equipo, pese a la prohibición vigente.

Como establece el reglamento de la Liga Nacional, el ingreso de barras visitantes está restringido en determinados escenarios del país. Sin embargo, este sábado 14 de febrero, seguidores cremas intentaron respaldar a su club desde una calle aledaña al recinto mixqueño, buscando “jugarle la vuelta” a la normativa.

El inconveniente surgió cuando un grupo utilizó extintores, cuyo contenido terminó ingresando al estadio y generó una nube blanca que afectó a los aficionados presentes en las gradas. La situación obligó a una reacción inmediata para evitar mayores complicaciones.

Elementos de seguridad privada y pública actuaron con rapidez y permanecieron en apresto ante cualquier incidente adicional en los alrededores del escenario deportivo. El objetivo fue garantizar el orden y salvaguardar la integridad de los asistentes.

No es la primera vez que la afición de Comunicaciones se ve involucrada en situaciones similares. Recientemente, en la visita al bicampeón Antigua G. F. C. en el Estadio Pensativo, un sector fue ocupado por seguidores cremas, lo que generó malestar entre la afición local y obligó a la intervención de las autoridades.

Asimismo, en el Estadio Cementos Progreso, aficionados cremas protagonizaron un altercado al agredir a supuestos seguidores de Xelajú que estaban infiltrados. Hechos que vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el comportamiento de las barras y la necesidad de reforzar medidas para preservar la seguridad y el espíritu deportivo en el fútbol nacional.

