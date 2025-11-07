La Selección de Costa Rica se prepara para disputar dos juegos trascendentales en su objetivo de estar en el Mundial 2026. La Tricolor necesita ganar ambos juegos para clasificar de manera directa: primero visitará a Haití y luego cerrará el grupo ante Honduras de local.

Para llegar en mejores condiciones, el Piojo Herrera tomó la decisión de realizar un microciclo que inició el pasado martes y que finalizará este sábado. El DT trabajó con jugadores del campeonato nacional a la espera de sumar a los legionarios en la próxima semana.

Pensando en la lista de convocados definitiva, Herrera ya tiene prácticamente confirmados a los 26 nombres que participarán de la doble fecha este mes. Para sorpresa de muchos, dejará fuera de la nómina a un jugador que llamó en varias oportunidades durante su ciclo.

La figura de Costa Rica que se queda fuera de la lista de convocados

Según el periodista Kevin Jiménez, es un hecho que Jeyland Mitchell no estará en la doble fecha de noviembre. El defensor central, que está a préstamo en el Sturm Graz, se quedará sin su oportunidad en el momento más importante de las Eliminatorias Concacaf.

Mitchell no será convocado. (Foto: Instagram)

Entre los defensores que serán convocados, serían parte los siguientes nombres: Haxzel Quirós, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Santiago Van der Putten, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Francisco Calvo, Joseph Mora y Carlos Mora.

El que tomará el lugar definitivo de Mitchell es Quirós, quien jugó los 90 minutos en el partido ante Nicaragua y que también reemplazó al propio Jeyland en el encuentro contra Honduras en San Pedro Sula.