Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Sufre el Piojo Herrera y en Honduras se alivian: la noticia que golpea a Costa Rica a días de jugarse el boleto al Mundial 2026

Miguel Herrera perderá a dos futbolistas para la recta final de las Eliminatorias, en la que enfrentará a Haití y Honduras.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Sufre el Piojo Herrera: la noticia que golpea a Costa Rica a días de enfrentar a Honduras
© AFPSufre el Piojo Herrera: la noticia que golpea a Costa Rica a días de enfrentar a Honduras

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció el lunes la convocatoria de veinticuatro futbolistas del ámbito local que desde el 4 de noviembre integran el microciclo de la Selección de Costa Rica con miras a los partidos ante Haití y Honduras por las Eliminatorias, en los cuales se definirá si la Tricolor irá o no al séptimo Mundial de su historia.

Miguel “Piojo” Herrera llamó a algunos nombres nuevos, como el portero Rodiney Leal (Guadalupe FC) o el delantero Randy Ramírez (Municipal Liberia), además de confirmar el regreso de Joel Campbell. Pero la nómina definitiva para la próxima fecha FIFA la dará a conocer este sábado.

El detalle es que dos de los futbolistas que tenían chances de pasar el corte final —sobre todo uno de ellos—, finalmente no podrán unirse a los trabajos de La Sele y es altamente probable que sean baja para la última ventana de la clasificatoria mundialista.

Costa Rica pierde a dos seleccionados antes de enfrentar a Honduras

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer en su programa, Seguimos, que Kenyel Michel y Fernando Piñar no se unirán al microciclo de Costa Rica por lesión, obligando a Miguel Herrera a buscar alternativas. El lugar del lateral derecho de Alajuelense, quien sufre una molestia en la parte posterior de su muslo izquierdo, podrían ocuparlo Kenay Myrie o Haxzel Quirós.

El Piojo Herrera ya lo sabe: Joel Campbell reemplazará a esta figura de Costa Rica para los duelos ante Haití y Honduras

ver también

El Piojo Herrera ya lo sabe: Joel Campbell reemplazará a esta figura de Costa Rica para los duelos ante Haití y Honduras

Sin embargo, el caso de Michel es más complejo. El desequilibrante extremo de 21 años se encontraba en estado de gracia en la Liga —venía de anotarle un doblete a Saprissa en el Clásico— antes de sufrir un fuerte golpe en su tobillo frente a Olimpia, en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. Y por ese motivo no tiene un reemplazante claro.

Por otro lado, Honduras también perderá a piezas importantes por lesión, como Edwin Rodríguez, Denil Maldonado, Julián Martínez o Anthony “Choco” Lozano. Todos ellos, naturalmente, quedaron fuera de la nómina del seleccionador Reinaldo Rueda para el cierre de las Eliminatorias.

Publicidad
Fernando Piñar y Kenyel Michel son bajas en La Sele. (Fotos: Alajuelense)

Fernando Piñar y Kenyel Michel son bajas en La Sele. (Fotos: Alajuelense)

¿Cuándo se juega la revancha entre Costa Rica y Honduras rumbo al Mundial 2026?

Costa Rica se enfrentará a Honduras el martes 18 de noviembre, en un vibrante clásico centroamericano que definirá el liderato del Grupo C de las Eliminatorias y cuál de las dos selecciones clasificará a la Copa del Mundo. Será a estadio lleno, en el Nacional de San José.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jorge Luis Pinto señala el problema que puede dejar a Costa Rica sin Mundial 2026
Costa Rica

Jorge Luis Pinto señala el problema que puede dejar a Costa Rica sin Mundial 2026

Se queda sin equipo: un legionario de Costa Rica enciende las alarmas del Piojo Herrera
Costa Rica

Se queda sin equipo: un legionario de Costa Rica enciende las alarmas del Piojo Herrera

Alarma en Honduras: Piojo Herrera revela el plan de Costa Rica para clasificar al Mundial
Costa Rica

Alarma en Honduras: Piojo Herrera revela el plan de Costa Rica para clasificar al Mundial

Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026
Costa Rica

Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo