Sufre el Piojo Herrera y en Honduras se alivian: la noticia que golpea a Costa Rica a días de jugarse el boleto al Mundial 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció el lunes la convocatoria de veinticuatro futbolistas del ámbito local que desde el 4 de noviembre integran el microciclo de la Selección de Costa Rica con miras a los partidos ante Haití y Honduras por las Eliminatorias, en los cuales se definirá si la Tricolor irá o no al séptimo Mundial de su historia.

Miguel “Piojo” Herrera llamó a algunos nombres nuevos, como el portero Rodiney Leal (Guadalupe FC) o el delantero Randy Ramírez (Municipal Liberia), además de confirmar el regreso de Joel Campbell. Pero la nómina definitiva para la próxima fecha FIFA la dará a conocer este sábado.

El detalle es que dos de los futbolistas que tenían chances de pasar el corte final —sobre todo uno de ellos—, finalmente no podrán unirse a los trabajos de La Sele y es altamente probable que sean baja para la última ventana de la clasificatoria mundialista.

Costa Rica pierde a dos seleccionados antes de enfrentar a Honduras

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer en su programa, Seguimos, que “Kenyel Michel y Fernando Piñar no se unirán al microciclo de Costa Rica por lesión“, obligando a Miguel Herrera a buscar alternativas. El lugar del lateral derecho de Alajuelense, quien sufre una molestia en la parte posterior de su muslo izquierdo, podrían ocuparlo Kenay Myrie o Haxzel Quirós.

Sin embargo, el caso de Michel es más complejo. El desequilibrante extremo de 21 años se encontraba en estado de gracia en la Liga —venía de anotarle un doblete a Saprissa en el Clásico— antes de sufrir un fuerte golpe en su tobillo frente a Olimpia, en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. Y por ese motivo no tiene un reemplazante claro.

Por otro lado, Honduras también perderá a piezas importantes por lesión, como Edwin Rodríguez, Denil Maldonado, Julián Martínez o Anthony “Choco” Lozano. Todos ellos, naturalmente, quedaron fuera de la nómina del seleccionador Reinaldo Rueda para el cierre de las Eliminatorias.

¿Cuándo se juega la revancha entre Costa Rica y Honduras rumbo al Mundial 2026?

Costa Rica se enfrentará a Honduras el martes 18 de noviembre, en un vibrante clásico centroamericano que definirá el liderato del Grupo C de las Eliminatorias y cuál de las dos selecciones clasificará a la Copa del Mundo. Será a estadio lleno, en el Nacional de San José.