Nicholas Hagen sigue los pasos de Aaron Herrera: la gran decisión que anunció el portero en Estados Unidos

Nicholas Hagen siguió los pasos de Aaron Herrera y tomó una gran decisión que modificará su vida. Todos los aficionados están atentos a sus movimientos, y fue por eso que los tomó por sorpresa el anuncio. Se le avecina un gran momento.

A días para encarar la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, la noticia llegó a manos de entrenador Luis Fernando Tena. El arquero es una pieza clave en la lista, y este envión anímico lo ayudará a regresar al mejor de sus niveles.

Su temporada pasada en la MLS estuvo marcada por una grave lesión en una de sus manos, misma que imposibilitó durante gran tiempo su presencia dentro de la Selección Nacional. Necesita cambiar su suerte cuanto antes, y ya comenzó.

Hagen puso en lo más alto la bandera de Guatemala y no quiere bajarla. Ahora, con el sí entre sus manos, avanzará hacia la preparación. Estará concentrado al máximo, con la necesidad de cumplir el gran sueño de todos los chapines.

A través de un posteo que realizó en su cuenta oficial de Instagram, fue el propio Nicholas Hagen quien conmovió a todos sus seguidores. En un ambiente floral, rodeado de plantas y flores, se puso de rodillas para pedir matrimonio a su novia.

Al recibir la respuesta deseada, descorchó un champagne cual si fuese uno de los pilotos que ocupan el podio de la Fórmula 1. Se sumó al club de los casados, ese para el que recientemente pudo fichar su compañero y amigo Aaron Herrera.

Nicholas Hagen le pidió matrimonio a su novia.

Herrera tampoco dudó ni siquiera un segundo en lanzar el posteo a sus redes sociales, con un sentido y amoroso mensaje: “Siempre esperé llegar al final del juego contigo, desde el día que nos conocimos. Brindemos, porque ahora es oficial”.