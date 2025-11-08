Comunicaciones ganó y respira: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2025 de Guatemala tras el 1-0 de los Cremas

Luego del empate a un gol entre Mictlán y Marquense, que sirvió para abrir la jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, Comunicaciones FC logró una trabajada victoria por 1-0 ante Cobán Imperial gracias a una anotación de Lynner García.

El triunfo permitió a los Cremas ganar un poco de oxígeno en la lucha por escapar de los últimos lugares de la tabla, que ahora tiene a Guastatoya como colista. Con 19 partidos disputados, el equipo dirigido por Iván Sopegno suma 20 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 9 derrotas, ubicándose en la décima posición del campeonato, solo por encima de Achuapa (19) y el ya mencionado Guastatoya (18).

Por su parte, Cobán Imperial dejó escapar la posibilidad de acercarse a los puestos de privilegio. Con 22 unidades, los príncipes azules permanecen en la sexta casilla del torneo a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, aunque todavía con chances de meterse entre los clasificados a la próxima ronda.

Así quedó la tabla del Apertura 2025 tras la victoria de Comunicaciones

Próximos partidos de la jornada 19 en la Liga Nacional de Guatemala

Sábado 8 de noviembre:

Malacateco vs. Aurora — 7:00 p.m. (hora local).

Xelajú vs. Achuapa — 9:00 p.m.

Domingo 9 de noviembre:

Mixco vs. Municipal — 3:00 p.m.

Guastatoya vs. Antigua — 5:00 p.m.

