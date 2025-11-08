Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Comunicaciones ganó y respira: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2025 de Guatemala tras el 1-0 de los Cremas

Comunicaciones logró una trabajada victoria ante Cobán Imperial para escalar posiciones en el Apertura 2025 de Guatemala.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Comunicaciones derrotó a Cobán Imperial.
© Comunicaciones FC.Comunicaciones derrotó a Cobán Imperial.

Luego del empate a un gol entre Mictlán y Marquense, que sirvió para abrir la jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, Comunicaciones FC logró una trabajada victoria por 1-0 ante Cobán Imperial gracias a una anotación de Lynner García.

El triunfo permitió a los Cremas ganar un poco de oxígeno en la lucha por escapar de los últimos lugares de la tabla, que ahora tiene a Guastatoya como colista. Con 19 partidos disputados, el equipo dirigido por Iván Sopegno suma 20 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 9 derrotas, ubicándose en la décima posición del campeonato, solo por encima de Achuapa (19) y el ya mencionado Guastatoya (18).

Nathaniel Mendez-Laing responde luego de ser marginado por Luis Fernando Tena de la Selección de Guatemala

ver también

Nathaniel Mendez-Laing responde luego de ser marginado por Luis Fernando Tena de la Selección de Guatemala

Por su parte, Cobán Imperial dejó escapar la posibilidad de acercarse a los puestos de privilegio. Con 22 unidades, los príncipes azules permanecen en la sexta casilla del torneo a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, aunque todavía con chances de meterse entre los clasificados a la próxima ronda.

Así quedó la tabla del Apertura 2025 tras la victoria de Comunicaciones

(Google).

(Google).

Próximos partidos de la jornada 19 en la Liga Nacional de Guatemala

Sábado 8 de noviembre:

  • Malacateco vs. Aurora — 7:00 p.m. (hora local).
  • Xelajú vs. Achuapa — 9:00 p.m.

Domingo 9 de noviembre:

  • Mixco vs. Municipal — 3:00 p.m.
  • Guastatoya vs. Antigua — 5:00 p.m.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Sebastián Bini sufre su primer inconveniente lejos del banquillo de Municipal
Guatemala

Sebastián Bini sufre su primer inconveniente lejos del banquillo de Municipal

Otra vez cerca de Municipal: Sebastián Bini regresa a Guatemala para dirigir a un rival directo de los Rojos
Guatemala

Otra vez cerca de Municipal: Sebastián Bini regresa a Guatemala para dirigir a un rival directo de los Rojos

¡Alarma en Guatemala! Equipos de la Liga Nacional toman medidas drásticas a muy poco de las Eliminatorias Mundialistas
Guatemala

¡Alarma en Guatemala! Equipos de la Liga Nacional toman medidas drásticas a muy poco de las Eliminatorias Mundialistas

Todo El Salvador emocionado con el homenaje al Mágico González
El Salvador

Todo El Salvador emocionado con el homenaje al Mágico González

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo