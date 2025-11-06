Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial Sub-17

Mundial Sub-17 de Qatar 2025: cómo va la tabla de posiciones en los grupos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá

Entérese cómo están las selecciones de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en sus respectivos grupos del Mundial Sub-17.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Así están Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en la tabla de posiciones
© GettyAsí están Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en la tabla de posiciones

A pocos días de haber iniciado, la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 empieza a tornarse cuesta arriba para las cuatro selecciones que representan a Cetroamérica: Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.

Ninguna pudo ganar en el debut. Y para colmo, La Sele, la única que había podido sumar un punto, cayó 1-0 ante Senegal en los albores de la segunda jornada. Sin embargo, tienen un factor importante a su favor: esta edición del certamen juvenil amplió de 24 a 48 el número de equipos participantes.

El Salvador Sub-17 perdió por goleada ante Corea del Norte en el debut del Mundial de Qatar 2025

ver también

El Salvador Sub-17 perdió por goleada ante Corea del Norte en el debut del Mundial de Qatar 2025

Por lo tanto, son 32 los países que accederán a los dieciseisavos de final, lo cual aumenta la ilusión en el istmo. Hay dos formas de clasificar: de forma directa (los dos mejores de cada grupo) o como uno de los 8 mejores terceros de toda la ronda inicial. Y así está el panorama de cada combinado nacional.

Mundial Sub-17 de Qatar 2025: tablas de posiciones de los grupos C, G, H y J

Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en el Mundial 2026: los partidos de la jornada 2

Jueves 6 de noviembre

  • Senegal 1-0 Costa Rica — Cancha 9 del complejo Aspire Zone

Viernes 7 de noviembre

Publicidad

Sábado 8 de noviembre

  • Panamá vs. Paraguay (10:15 horas) — Cancha 4 del complejo Aspire Zone
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Cuánto ganan las selecciones por clasificarse a la Copa del Mundo?
Fútbol Internacional

¿Cuánto ganan las selecciones por clasificarse a la Copa del Mundo?

Costa Rica sorprendida por la decisión que tomaría el Piojo Herrera
Costa Rica

Costa Rica sorprendida por la decisión que tomaría el Piojo Herrera

Juan Carlos Rojas revela el fichaje de selección que no pudo cerrar en Saprissa
Deportivo Saprissa

Juan Carlos Rojas revela el fichaje de selección que no pudo cerrar en Saprissa

La diferencia salarial entre Leal y el que más gana en Saprissa
Deportivo Saprissa

La diferencia salarial entre Leal y el que más gana en Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo