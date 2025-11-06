Mundial Sub-17 de Qatar 2025: cómo va la tabla de posiciones en los grupos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá

A pocos días de haber iniciado, la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 empieza a tornarse cuesta arriba para las cuatro selecciones que representan a Cetroamérica: Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.

Ninguna pudo ganar en el debut. Y para colmo, La Sele, la única que había podido sumar un punto, cayó 1-0 ante Senegal en los albores de la segunda jornada. Sin embargo, tienen un factor importante a su favor: esta edición del certamen juvenil amplió de 24 a 48 el número de equipos participantes.

Por lo tanto, son 32 los países que accederán a los dieciseisavos de final, lo cual aumenta la ilusión en el istmo. Hay dos formas de clasificar: de forma directa (los dos mejores de cada grupo) o como uno de los 8 mejores terceros de toda la ronda inicial. Y así está el panorama de cada combinado nacional.

Mundial Sub-17 de Qatar 2025: tablas de posiciones de los grupos C, G, H y J

Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en el Mundial 2026: los partidos de la jornada 2

Jueves 6 de noviembre

Senegal 1-0 Costa Rica — Cancha 9 del complejo Aspire Zone

Viernes 7 de noviembre

El Salvador vs. Colombia (6:30 horas) — Cancha 8 del complejo Aspire Zone

Honduras vs. Zambia (9:45 horas) — Cancha 9 del complejo Aspire Zone

Sábado 8 de noviembre

Panamá vs. Paraguay (10:15 horas) — Cancha 4 del complejo Aspire Zone